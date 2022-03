Preparati per sorbetti da sorbettiere professionali

Con le nuove normative governative legate al Covid-19 e con il passaggio di quasi tutta la Penisola alla cosiddetta zona bianca, i bar e i ristoranti hanno potuto riaprire senza limiti di orario, potendo crescere notevolmente a livello di azienda.

In particolare, l'impennata dei consumi che è stata registrata è ancora più notevole nel periodo estivo, in cui vengono acquistate molte granite e numerosi sorbetti, oltre ai classici caffè e ginseng.

Al link torocaffe.com è possibile acquistare dei preparati di questo tipo di alta qualità e della massima professionalità possibile, rendendo molto soddisfatti i clienti di bar e ristoranti.

Il servizio offerto da torocaffè riguarda anche le confezioni, che sono dei comodi sacchetti anti-umido e facilmente utilizzabili con granitiere e sorbettiere professionali.

Preparati per creme

Tra i preparati per creme ci sono vari gusti, tra cui lo yogurt, il caffè, nocciola e fiordilatte.

Questi preparati sono fatti in modo da avere delle creme fredde morbide, setose e molto gustose, grazie agli ingredienti di alta qualità.

Le confezioni sono molto capienti, tanto da essere da un mezzo chilo l'uno da sciogliere in 750 ml di acqua e da un chilo l'uno che deve essere sciolto in due litri d'acqua, oltre al fatto che la polvere per i preparati è altamente solubile e adatta a tutti, tanto è vero che la crema può essere consumata anche da chi è intollerante al glutine.

Altro punto positivo di questi preparati sono gli ingredienti, per la maggior parte naturali e di alta qualità, tanto è vero che conservanti e stabilizzanti riguardano la minima percentuale possibile, mentre la maggior parte consiste in zucchero, latte, maltodestrine, grassi vegetali e sciroppo di glucosio.

Per quanto riguarda il sapore, questo viene dato da aromi naturali e da polveri solubili, come nel caso del caffè freddo.

Preparati per granite

Grazie a delle granitiere professionali, è possibile ottenere delle granite gustosissime con cui far impazzire il palato di grandi e piccini, grazie ai sapori pieni e corposi che solo torocaffe.com ha.

Questi preparati sono stati fatti in modo da accontentare le esigenze di tutti, essendo anche per celiaci ed essendo disponibili in vari gusti, come la menta, la cola, il mirtillo blu, l'ACE, il melone, il melograno e menta con limone.

Gli ingredienti, anche in questo caso, sono di alta qualità e sono fatti in modo da rendere il preparato il più semplice possibile da realizzare, dando una texture ghiacciata che si scioglie al palato con un sapore fantastico.

Il fatto che ci siano anche sapori come il mirtillo blu e il melograno rende torocaffe.com unico nel suo genere, dato che va incontro alle richieste più varie, facendo sì che i bar e i ristoranti che li acquistano diventino molto popolari per la loro originalità.

Preparati per sorbetti

Anche i sorbetti sono molto apprezzati come dessert estivo da gustare dopo un pasto oppure semplicemente come merenda o colazione sfiziosa.

Al momento è disponibile il gusto limone, rinfrescante e delicato, quindi adatto anche per i bambini.

Caffè

Estate o no, il caffè resta sempre una bevanda altamente richiesta e consumata, soprattutto se si tratta di caffè toro, data l'alta qualità dei grani con cui vengono preparati i macinati, l'equilibrio di Arabica e di Robusta, oltre ad una tostatura perfetta di chicchi altamente selezionati, integri e lavati accuratamente, al fine di far servire a bar e ristoranti il vero caffè espresso italiano.