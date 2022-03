Ferrari e le possibilità di vittoria in F1 2022

Attraverso un codice promozionale è possibile piazzare scommesse su una grande varietà di sport e discipline famose sia in Italia che all’estero. Fra queste è presente anche la Formula 1 e la possibilità di puntare sulla Ferrari, ovvero una delle scuderie che negli anni ha guadagnato più successi. Vista la vittoria di Max Verstappen nel mondiale dell’anno scorso e la forte presenza di Luis Hamilton ancora fra i favoriti, quali sono le possibilità di vittoria della Ferrari nel 2022? È proprio su questo tema che ci vogliamo concentrare in questo articolo.

In termini di vittorie per i costruttori, ormai sono passati 14 anni dal più recente successo della Ferrari e in quegli anni alla guida si vedevano piloti come Kimi Raikkonen e Felipe Mas

Il buon andamento dei test

Tuttavia, grazie ai buoni risultati ottenuti nei test, l’attenzione è rivolta anche sulla Ferrari per quanto riguarda l’inizio della stagione, ricordando inoltre che nel deserto ultimamente hanno vinto solamente la Mercedes e la Rossa, con l’ultimo successo della scuderia di Maranello nel 2018.

Restando sul buon andamento dei test, specialmente parlando di quelli di Sakhir e Barcellona, possiamo dire che la voglia di Ferrari non manca, e che proprio i risultati ottenuti hanno concentrato l’attenzione dei rivali così come degli appassionati sulla F1-75, reputata ora come una delle macchine da superare già dall’inizio della stagione.

La prima corsa della stagione

La prima corsa in programma per il 2022, che si disputerà domenica, sarà una prima prova per i piloti e le auto in gara e si terrà sul tracciato di Bahrain. Per capire meglio le possibilità di vittoria della Ferrari in F1 2022, andiamo ora a vedere ed analizzare alcune statistiche relative alla Rossa sul deserto.

Iniziamo col dire che domenica sarà la 18^ edizione del GP di Bahrain e che la prima gara svolta su quel tracciato risale al 2004 e ad ottenere la vittoria fu Michael Schumacher proprio su Ferrari. Inoltre, se andiamo a contare le vittorie ottenute dai vari team, troviamo la Mercedes e la Rossa in testa con ben 6 vittorie ciascuno, anche se il record delle pole in termini di team è detenuto dalla Mercedes che ne conta 6, una in più della Ferrari. Dall’altro lato della medaglia dobbiamo anche notare che l’ultima vittoria della scuderia di Maranello nella prima corsa del campionato risale ormai al 2007, ovvero 15 anni fa precisi. Sul lato positivo invece troviamo che nel 2018 a vincere a Bahrain è stato Vettel sulla Ferrari. Però non possiamo evitare di menzionare che sempre quell’anno è stato quello dell’ultima pole della Rossa. Infine, sempre Vettel ha conquistato un successo con la Ferrari a Bahrain anche nel 2017.

Insomma, durante l’era Power Unit a vincere su questo percorso sono state solo la Ferrari e la Mercedes, quindi si può affermare che tra la scuderia di Maranello e il tracciato di Bahrain non c’è un cattivo rapporto in termini di statistiche. Non ci resta che attendere domenica per vedere come la Ferrari inizierà la stagione.