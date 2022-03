Syncro: inizia domani a Riccione il sogno tricolore della Rari Nantes Savona

La Carige Rari Nantes Savona di Nuoto Sincronizzato, Campione d’Italia in carica, sarà impegnata con il Campionato Italiano Assoluto Invernale che si svolgerà da domani, giovedì 17 marzo a domenica 20 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione. Afferma la dirigente responsabile, Matilde Berio Berruti a capo della delegazione biancorossa: “Purtroppo il Campionato Assoluto anche quest’anno è privo delle atlete migliori che sono impegnate nella preparazione per i Campionati Mondiali. Per il Savona vuol dire gareggiare senza Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna, Federica Sala, Marta Murru e Francesca Zunino”.

Le sincronette savonesi gareggeranno nell’esercizio Singolo con Vittoria Meucci. La Rari Nantes Savona si avvarrà anche del punteggio degli Obbligatori e del Solo di Carmen Rocchino che si presenta per la Marina Militare

Nel Doppio scenderanno in vasca con la coppia formata da Carmen Rocchino e Aurora Savi e con la coppia composta da Vittoria Meucci e Vittoria Peri.

Per quanto riguarda la specialità del Duo Misto la coppia savonese sarà composta da Nicolò Ogliari e Sofia Mastroianni.

Infine, la Squadra della Carige Rari Nantes Savona che sarà composta da: Carmen Rocchino, Aurora Savi, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Nicolò Ogliari, Vittoria Meucci, Beatrice Andina, Giulia vernice, Galina Kriukova, Giorgia Lucia Macino, Vittoria peri, Sara Prostamo, Beatrice Petta, Flaminia Vernice.

La atlete biancorosse saranno guidate dagli allenatori Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Davide Torreggiani.

Questo il programma delle gare:

Giovedì 17 marzo 2022:

15,15 – 20,30 Eliminatorie DUO MISTO E DUO

Venerdì 18 marzo 2022 :

09,00 – 13,30 Eliminatorie SOLO

16,30 – 18,15 Eliminatorie SQUADRA

19,30 – 20,00 Eliminatorie SOLO MASCHILE



Sabato 19 marzo 2022:

09,00 – 12,15 1° turno OBBLIGATORI

13,10 – 16,25 2° turno OBBLIGATORI

18,15 – 20,35 Finale DUO e DUO MISTO

Domenica 20 marzo 2022:

09,15 - 10,30 Finale SQUADRA

11,45 – 13,35 Finale SOLO e SOLO MASCHILE