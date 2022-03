Karate: Carcare in festa per la qualificazione alle finali Cadetti di Irene Giacosa e Giorgia Manca

Domenica 13 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Spotorno, si sono svolte le qualificazioni per i Campionati Italiani di Karate ed il Gruppo di Carcare, che fa parte dell’A.S.D. Karate Club Savona si è presentato con tre atleti. Per loro era la prima volta, ma nonostante ciò è arrivata una doppia qualificazione per i Campionati Italiani Cadetti, che si svolgeranno ad Ostia Lido.

Le atlete del sodalizio valbormidese rappresenteranno la Liguria con il Karate Club Savona. Un grande in bocca al lupo a Irene Giacosa e Giorgia Manca, nella speranza che ricalchino gli ottimi risultati ottenuti dalle tre atlete carcaresi Paola Giordani, Beatrice Manca Perotti e Giorgia Brignone.

L’Assessore allo Sport del Comune di Carcare Giorgia Ugdonne, si dichiara molto fiera di questo notevole risultato: “Il Karate a Carcare è una realtà ormai consolidata da anni, grazie ad un gruppo di istruttori e collaboratori capaci e competenti, che ha saputo creare un ambiente sano e familiare, formando nel contempo atleti che sono stati in grado di raggiungere livelli di alto pregio e riunendo nella loro associazione tutti i canoni di aggregazione e professionalità che sono alla base dello sport. Auguro quindi alle atlete di ottenere il meglio da questa esperienza di sport e di vita, ringraziando il Karate Club Savona e soprattutto il Gruppo di Carcare per aver portato ancora una volta il nome del nostro paese in ambito nazionale".