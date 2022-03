Basket, Under 17: Vado ok con Biella, ora i big match con Derthona e Borgomanero

Continua la striscia di vittorie consecutive per i Biancorossi, imbattuti nel girone Top piemontese





Under17 Eccellenza – Girone Top - 5° Giornata





Pallacanestro Vado Azimut - Biella Next 79-54

(18-20; 19-9; 16-9; 26-16)

Azimut Vado non si fa sorprendere in casa da Biella Next (79-54) nella quinta giornata del girone Top dell’Under 17 Eccellenza e mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno.





I biancorossi subiscono le ripetute triple degli ospiti nei primi 7’ di gioco con Biella che vola a più 8 (7-15) grazie ad un Moscatelli on fire. Vado ha il merito di non farsi travolgere e chiude il primo quarto sotto solo di 2 (18-20 con 6 triple e un canestro da 2 degli ospiti).

Prese le misure a Moscatelli e Barbero, la squadra di Prati mette la testa avanti nel secondo quarto ed aumenta il divario progressivamente con un parziale di 17-2 nell’ultimo tempino che dilata lo scarto anche oltremisura e nonostante il 20% da tre e il 3 su 12 ai liberi.





Le poche palle perse (10) rimettono però le cose a posto.

Biella paga il divario sotto canestro con Siby che va oltre le condizioni fisiche attuali con la seconda prestazione consecutiva da veterano e trova in Tridondani una buona prestazione in grado di sopperire alla giornata no di Seslija, molto affaticato dal lavoro fisico svolto in settimana.





Oltre alla solidità di Serafini e Scarsi, i liguri trovano la notevole serata di Migone sorpendentemente non solo dal punto realizzativo.





Le prossime due giornate chiudono il girone d’andata e metteranno i ragazzi di Prati al cospetto delle due favorite per il passaggio diretto alle finali nazionali College e Derthona, scontri proibitivi dai quali trarre esperienza ed inseguire un jolly inaspettato per rimanere nelle parti alte della classifica.





Azimut Vado: Rondinini, Mozzati, Segarich, Patrone, Pellegrino 2, Bianchi 2, Serafini 9, Scarsi 14, Tridondani 10, Siby 22, Migone 20, Seslija. All: Prati. Ass: Colandrea-Guarnieri





Biella Next: Moscatelli 16, Barbera 8, Faraci 8, Rozic 3, Scavone 5, Varolo 6, Perotti 2, Ceretti 4, Minola 2.





Classifica: Pallacanestro Vado 10, Derthona 8, Campus Piemonte 6, College Borgomanero 6, TNA San Mauro 4, Don Bosco Crocetta 2, Basket Torino 0, Biella Next 0.