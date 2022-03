Calcio, Bragno. Monte non ci sta dopo le 4 giornate di squalifica: "Faremo ricorso, non sono un delinquente"

E' stata una sanzione particolarmente pesante quella comminata dal giudice sportivo nei confronti di Fabrizio Monte, allenatore del Bragno.

I quattro turni di stop sono stati comminati per un serrato confronto con uno spettatore e per aver colpito a calci le porte degli spogliatoi del "Ponzo".

Una versione che lo stesso tecnico biancoverde respinge con forza.

"Ammetto le mie responsabilità su quanto avvenuto in campo - esordisce Monte - ho sbagliato a pormi nei confronti di un giocatore del Ceriale e il confronto con suo padre, che conosco, si è esaurito in pochi secondi.

Uscito dal campo sono proprio andato a parlare con cui per chiarirmi in maniera molto serena, ci siamo anche abbracciati, dato che spesse volte mi passa a trovare anche presso la mia attività.

A fine incontro sono rientrato per scusarmi con il giocatore e a salutare mister Biolzi e la sua squadra.

Fino a qui mi assumo in pieno le responsabilità per quanto avvenuto.

Respingo con forza i calci allo spogliatoio, non avrei comunque potuto darli essendo uscito subito dal campo. Non sono un delinquente e reputo tale chi si comporta in quella maniera. Faremo sicuramente ricorso perchè la sanzione non è aderente ai fatti avvenuti".