Calcio, Savona. Filtra ottimismo sul ritorno in campo, domenica in calendario c'è il derby con la Letimbro

Dovrebbe essersi finalmente conclusa la pausa forzata del Savona dopo l'elevato numero di contagi da Covid 19 che ha coinvolto l'intera squadra biancoblu.

Un miglioramento tangibile che, salvo contrordini clamorosi dovrebbe riportare in campo i ragazzi di mister Podestà a strettissimo giro di posta.

Arrivati a giovedì, non è infatti previsto l'invio al Comitato Regionale Ligure dell'elenco dei nominativi dei tesserati positivi, obbligatorio per richiedere lo spostamento del match in calendario.

La caccia alla promozione può quindi ripartire: prima tappa il derby in casa della Letimbro.