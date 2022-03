Giudice Sportivo, Playoff e Playout: la Cairese perde tre big, quattro turni a Faggiano del Varazze

PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

GARE DEL 13/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA' AMMENDA

Euro 150,00 FINALE

Per il comportamento del proprio presidente, il quale, unitamente ad un folto gruppetto di sostenitori, posizionati nella zona sovrastante le panchine, per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose alla terna, contestando le decisioni assunte sul terreno di gioco (sanzione aggravata per la presenza del Presidente, con responsabilità diretta della società)

Euro 150,00 FOOTBALL GENOVA CALCIO

Per aver consentito che, a fine partita, nella zona degli spogliatoi, entrassero una decina di persone non inserite in distinta con fare minaccioso verso la squadra ospitata; una persona riconducibile alla società, attraverso la tuta societaria, si avvicinava alla terna con fare minaccioso e mentre veniva allontanato dai propri dirigenti continuava a rivolgere minacce. Inoltre, il presidente della società, dopo essere stato invitato ad uscire, continuava a mettere in discussione l'operato della terna (sanzione aggravata per la presenza del Presidente, con responsabilità diretta della società) – Infrazione segnalata da parte di un AA.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 4/2022

CAPPA CANDIDO (FINALE)

Unitamente ad un folto gruppetto di sostenitori, posizionati nella zona sovrastante le panchine, per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose alla terna, contestando le decisioni assunte sul terreno di gioco (sanzione aggravata per il ruolo rivestito).

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DONOFRIO ANTONIO (FINALE)

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE

FERRARO FLAVIO (ALBENGA 1928)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALIZZANO RICCARDO (CAIRESE)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

GAMBERUCCI GIULIO A. (FEZZANESE)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)

PUDDU DANIELE (ALBENGA 1928)

GIAMBARRESI MARCO (ANGELO BAIARDO)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

BRIZZI ANTONIO (FEZZANESE)

FAEDO STEFANO (FINALE)

GALLI DANIELE (FINALE)

DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BRUSACA FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BOERI FRANCESCO (TAGGIA)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 13/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

ARENZANO FOOTBALL CLUB

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CENDERELLI MARCO (CADIMARE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FAGGIANO STEFANO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

Dopo aver subito un fallo da un avversario, lo attingeva con un calcioal costato mentre quest'ultimo era a terra senza provocare conseguenze lesive (sanzione aggravata per il gesto proditorio, trovandosi l'avversario a terra).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)

NOTO MANUELSALVATORE (CADIMARE CALCIO)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

MAUCCI RAFFAELE (RIVASAMBA H.C.A.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

DELLA PINA FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

BAZZURRO RICCARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

IVALDI GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)

CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)