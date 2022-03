Giudice Sportivo, Prima Categoria. Squalifiche pesanti e diffida per l'Altarese, rissa in Carlin's Boys - San Filippo Neri

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/ 3/2022





GARE DEL 13/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 300,00

ALTARESE E DIFFIDA

Per il comportamento di un gruppo di almeno 20 persone di propri sostenitori, i quali, in seguito all'espulsione di un proprio calciatore, rivolgevano continue e ripetute espressioni ingiuriose al ddg, tra cui il DS della società e non presente in distinta (che veniva individuato dal ddg in quanto a inizio gara gli consegnava i documenti della società), il quale, oltre a pronunciarle lui stesso, fomentava anche il suddetto gruppo nelle proteste e nelle espressioni ingiuriose, fino al termine della gara. Al termine della gara , una volta arrivato davanti al suo spogliatoio, il ddg aspettava che gli venisse fornita la chiave dello spogliatoio medesimo, ma rimaneva, peraltro, bloccato fuori da esso, per almeno 2-3 minuti; durante questa attesa, 73/19 veniva circondato e accerchiato da almeno 6 o 7 persone riconducibili alla società che, con fare minaccioso, iniziavano a protestare veementemente sul suo operato; in tale circostanza, il ddg riusciva ad individuare alcuni tesserati, oltre al citato DS, nonchè un sostenitore che era entrato nell'area riservata, il quale, con fare minaccioso gli urlava ripetutamente espressioni gravemente ingiuriose, fino a quando non si allontanava, uscendo dal cancello. Sempre nella medesima circostanza, in seguito all'ingresso dell'allenatore nel tdg al termine della gara, lasciando il cancello aperto, il ddg si ritrovava circondato anche da persone che non erano in distinta, ingresso che non veniva impedito nè dai dirigenti, nè da altri tesserati della società ospitante, nè alcuno di essi si prendeva cura del ddg, il quale si vedeva costretto a chiedere aiuto ai dirigenti della società ospite, i quali, fino al suo abbandono dell'impianto, rimanevano al suo fianco per salvaguardarne l' incolumità personale (sanzione aggravata per il comportamento passivo tenuto dai dirigenti e dai tesserati della società, in generale, in occasione dei fatti accaduti e che hanno visto coinvolto il ddg).

Euro 100,00

CARLIN S BOYS

A titolo di responsabilità oggettiva, a motivo dell'operato di alcuni propri calciatori che davano luogo ad una rissa con calciatori avversari, senza possibilità di identificazione da parte del ddg, fuori dal tdg, costringendo il ddg medesimo, a sospendere la gara al 34' del 2o t., per 5'. Euro 100,00 SAN FILIPPO NERI ALBENGA A titolo di responsabilità oggettiva, a motivo dell'operato di alcuni propri calciatori che davano luogo ad una rissa con calciatori avversari, senza possibilità di identificazione da parte del ddg, fuori dal tdg, costringendo il ddg medesimo, a sospendere la gara al 34' del 2o t., per 5'.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 4/2022

LASIO LUCA (ALTARESE)

Non presente in distinta (ma venendo individuato dal ddg in quanto a inizio gara gli consegnava i documenti della società), trovandosi in tribuna, assieme ad un gruppo di almeno 20 persone di sostenitori della propria società, in seguito all'espulsione di un proprio calciatore, rivolgeva continue e ripetute espressioni ingiuriose al ddg, fomentando anche il suddetto gruppo nelle proteste e nelle espressioni ingiuriose, fino al termine della gara. A fine gara, si trovava, poi, non autorizzato nella zona spogliatoi assieme ad almeno 6 o 7 persone riconducibili alla società che, con fare minaccioso, iniziavano a protestare veementemente sull'operato del ddg, fra cui un sostenitore che era entrato anch'egli nell'area riservata e che, con fare minaccioso, gli urlava ripetutamente espressioni gravemente ingiuriose, fino a quando non si allontanava, uscendo dal cancello (sanzione aggravata per aver agito in concorso con più persone, nei fatti accaduti).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2022

BRIANO CLAUDIO (ALTARESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

MOLINARO GIANLUCA (ALTARESE)

Contrariato per l'operato del ddg, rivolgeva in modo plateale al ddg ripetute espressioni irriguardose e lesive del suo prestigio; in seguito all'espulsione, si posizionava in tribuna e, dopo il fischio finale, si dirigeva all'interno del tdg, lasciando aperto il cancello che immette sulla zona riservata, consentendo, di fatto, l'ingresso alle persone non autorizzate in tale zona e andando a cercare il ddg, protestando ulteriormente contro il suo operato e rivolgendogli espressioni lesive del suo prestigio (sanzione aggravata per aver lasciato aperto il cancello che immette sulla zona riservata, consentendo, di fatto, l'ingresso alle persone non autorizzate in tale zona).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLINARO GIANLUCA (ALTARESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SASSU PAOLO (ATLETICO ARGENTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GRECO ALESSANDRO (ALTARESE)

Espulso durante la gara per aver rivolto espressioni gravemente irriguardose al ddg, al termine della stessa, unitamente ad altre 6/7 persone della propria società, accerchiava il ddg medesimo davanti alla porta del suo spogliatoio, con fare minaccioso e protestando con veemenza riguardo al suo operato (sanzione aggravata per aver posto in essere il suo comportamento in concorso con più persone)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MESSINA ANTONIO (CARLIN S BOYS)

Nell'ambito di una rissa fra le due squadre, prendeva per il collo un avversario, gettandolo poi a terra

PALLADINO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)

Nell'ambito di una rissa fra le due squadre, colpiva con un pugno al volto un avversario

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

Durante la gara riceveva una doppia ammonizione e al termine della stessa riferiva al ddg espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, nonché teneva un comportamento irriguardoso. (sanzione attenuata per la fattiva condotta collaborativa del capitato delle squadra Oneglia).

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

Nell'ambito di una rissa fra le due squadre, colpiva con un pugno al volto un avversario

AMATO ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

Spingeva violentemente un avversario, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUCA ALESSIO (AURORA CALCIO)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

CANTON ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERRO LORENZO (ALTARESE)

Al termine della gara, unitamente ad altre 6/7 persone della propria società, accerchiava il ddg medesimo davanti alla porta del suo spogliatoio, con fare minaccioso e protestando con veemenza rivolgendogli ripetute espressioni minacciose (sanzione aggravata per aver posto in essere il suo comportamento in concorso con più persone)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIARAMITARO CHRISTIAN (ATLETICO ARGENTINA)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

GUIRAT MOEZ (CARLIN S BOYS)

GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)

SIRI MATTEO (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PASTI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARPITA ALBERTO (ALTARESE)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GATTO CHRISTIAN (PRA F.C.)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RASTELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)

EL ALLALI TAHA (BORGHETTO 1968)

GRAFFA MATTEO (MALLARE)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

VASSALLI LUCA (ALTARESE)

GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)

VERO GIANLUCA (CARCARESE)

SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

SCARONE PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

VACCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

GESI ANDREA (SAMPIERDARENESE)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

TESORO FRANCESCO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

TESTA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

CIRILLO CARLO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORMENISAN DANIEL (ALTARESE)

ABBATEMARCO GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

REALINI LUCA (AURORA CALCIO)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)

BALESTRERO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RONDONI ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)