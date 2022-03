Giudice Sportivo, Promozione: un mese di stop per mister Monte, 18 giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POSTANI ALBERTO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (III INFR)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LAMSADEQ ABDELILAH (VALDIVARA 5 TERRE)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

GARE DEL 13/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

COLLI ORTONOVO

A titolo di responsabilità oggettiva, in quanto, a partire dal minuto 26 del 2T diversi propri sostenitori protestavano urlando nei confronti di un AA. Al termine della gara, essendo la tribuna sopraelevata rispetto al passaggio per arrivare agli spogliatoi, alcuni propri sostenitori, in numero non maggiore di 5, si avvicinava alla balaustra della tribuna e urlava al passaggio della terna, rivolgendo numerose espressioni lesive del prestigio dei ddg; infine,mentre la terna si apprestava a rientrare nello spogliatoio, posto a fianco del cancello del recinto di gioco, due dei propri sostenitori rivolgevano alla terna ulteriori espressioni gravemente irriguardose.

Euro 50,00 CELLE RIVIERA CALCIO

A motivo del fatto che, in uno degli spogliatoi della terna, funzionava una sola doccia, cosa che ha costretto una delle due AA ad abbandonare l'impianto senza poter fare la doccia, considerando che i dirigenti della società invitavano le due AA a sveltirsi, per poter chiudere l'impianto stesso.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2022

BARDINI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MONTE FABRIZIO (BRAGNO) Usciva dalla propria area tecnica, per andarsi a scontrare con uno spettatore, che si trovava dietro le panchine, con minacce e fino ad arrivare testa a testa con lui con la rete di recinzione quale unica divisione fra i due; dopo il provvedimento usciva dal tdg, andando verso lo spettatore medesimo, ma senza passare a vie di fatto. Successivamente si dirigeva verso gli spogliatoi, sferrando ripetuti calci contro lo spogliatoio della propria società, recando danni collaterali anche a quello della terna, danni che venivano riscontrati dai ddg al loro rientro nello spogliatoio.

SQUALIFICA PER DUE GARE

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GAMBETTA ROBERTO (CELLE RIVIERA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTE FABRIZIO (BRAGNO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

Contestava a voce alta l'AA operante sotto la tribuna, urlandogli a voce molto alta espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all'AA medesimo, urlandogli un'ulteriore espressione irriguardose ed uscendo dal tdg, chiudeva in modo violento il cancello di accesso.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE DANIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

RASO MARCO (BORZOLI)

GALIANO MANUEL (BRAGNO)

GALLO FABIO (BRAGNO)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

D AMOIA DIEGO (PRAESE 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

MURTAS ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GIACOPETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PANNONE ANTONIO (COLLI ORTONOVO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARINI GIACOMO (BRAGNO)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

CANEVA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AIELLO ANTONIO (LEGINO 1910)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

LIUZZO DAMIANO (VALDIVARA 5 TERRE)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARRANCA FABIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

CALORI FEDERICO (REAL FIESCHI)

PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)

BONAMINO ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)

PASQUE FILIPPO (VALDIVARA 5 TERRE)

RAPETTI MARCO (VELOCE 1910)

CARTA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PROVENZANO DENIS (BORZOLI)

ROSSI DIEGO (CAMPOROSSO)

LESI LEONO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENABBI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)

BAUDO NICOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

SANGUINETI FILIPPO (REAL FIESCHI)

MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (SOCCER BORGHETTO)

PESCE FEDERICO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)