Riviera Beach Volley, ad aprile 3 week-end da 16 campi a Laigueglia

Centinaia di beachers sono attesi a Laigueglia per un aprile da capoluogo del beach volley ligure e nazionale. Con il record di sedici campi per tre week-end consecutivi, Riviera Beach Volley sarà in grado di ospitare ben due tappe del campionato per società Fipav, un clinic di allenamento da 150 persone (8 le scuole italiane coinvolte a Pasqua) e un serie beach 2 maschile e femminile che apre la seconda edizione del Circuito federale regionale Menabrea a Pasquetta. Riviera Beach Volley inaugura così la stagione 2022 del beach volley outdoor nazionale in grande stile.

Con un concentramento tra i più grandi in Italia del Campionato per società in collaborazione con la società milanese “I follow Beach Volley” nel ponte del 23-24-25 aprile. Di scena tutte le categorie di gara previste: Silver e Gold, Master over 40 maschile e over 35 femminile, under20 e un b4 2x2 misto. Affiancate come sempre dal classico schema amatoriale che ha dato vita al Riviera Beach Volley, con il 2x2 maschile e femminile, il 4x4 misto (due maschi e due femmine per squadra) e il 2x2 misto. Attesi amatori e professionisti di tutte le società italiane che si disputeranno la finalissima del campionato federale a Bibione, cornice storica dell’evento più grande al mondo. Non si tratterà solo di beach volley e animazione, ci saranno speaker d'eccezione alla conduzione del clinic "Spring Beach" (ideato dal Cus Torino beach volley di Andrea Bissacco) come lo storico Fabrizio "Bitto" di Paolo amatissimo nel settore e il giovane talento Sky Giovanni Cristiano, telecronista dalla rapida ascesa all'esordio nel campionato di calcio di serie B e voce per il secondo anno della diretta streaming del campionato italiano assoluto italiano.

“Dopo i 40 eventi della ripartenza 2021, stiamo lavorando da mesi ad una stagione 2022 ricca di eventi di altissimo profilo che portino una regione stupenda come la Liguria al centro del beach volley nazionale – spiega il presidente del Riviera Alessio Marri - questo è un anno di nuove e importanti collaborazioni pensate per far crescere in modo decisivo la qualità dei nostri progetti”.

Appena chiusa infatti la nuova partnership strategica nel reparto comunicazione con BVT MEDIA HOUSE, il comparto social e media marketing della Beach Volley Training di Torino, un’eccellenza assoluta sul piano mediatico nostrano. In cantiere anche una serie di spot di promozione turistica commissionati all’agenzia Bulkmedia del giovane talento videomaker Francesco Pulze. “Il connubio tra le nostre idee e la qualità eccezioanale di questi operatori può dare risultati mediatici davvero significativi” – aggiunge Marri. Infatti telecamere e drone al seguito i magnifici scorci di Laigueglia, Albissola e di altre parti spettacolari della regione ligure saranno legate al gioco del beach volley come nella traversata in canoa del 2020 da Varigotti a Laigueglia. Grande la soddisfazione del sindaco del borgo saraceno, Roberto Sasso del Verme: “Tutto ciò che risponde al trittico sport-turismo-benessere è sempre il benvenuto nel nostro paese”. Entusiasta anche il nuovo assessore con delega al demanio e allo sport Massimiliano D’Appolito: “In programma con l’avvio del beach volley il 9 e 10 aprile anche una tappa del circuito nazionale di scacchi U18 – racconta D’Appolito – abbiamo elaborato per il 2022 un calendario di eventi sportivi davvero importante, dallo storico Trofeo Laigueglia appena realizzato alla mountain bike e tanto altro”.