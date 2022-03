Calcio, Bragno. La solidarietà di Daniele Saltarelli a mister Monte: "Tecnico sanguigno, ma corretto. Con il Via dell'Acciaio vogliamo altri punti salvezza"

Ha fatto discutere la sanzione comminata a mister Fabrizio Monte, allenatore del Bragno, a seguito dell'espulsione rimediata nel match contro il Ceriale.

L'allenatore biancoverde dovrà osservare i suoi giocatori dalla tribuna per quattro partite: una punizione eccessiva per il suo vice, Daniele Saltarelli.

"Ci tengo a palesare tutta la mia vicinanza a Fabrizio. Confermo che c'è stato un piccolo screzio con un giocatore del Ceriale e un breve confronto con il padre del ragazzo, ma il tutto è durato pochi secondi e si è concluso in maniera amichevole.

Totalmente non veritiera - spiega Saltarelli - è invece la versione non riportata a referto, dove vengono segnalati calci alle porte degli spogliatoi; cosa che non può essere accaduta, in quanto il mister è uscito immediatamente dal recinto di gioco, dopo il cartellino rosso ricevuto. Sono dispiaciuto e sorpreso perchè il direttore di gara, anche in altre occasioni, si è sempre dimostrato aperto al confronto e senza alcun tipo di preconcetto.

Quel che è certo è che la società farà sistemare delle transenne per impedire ai tifosi ospiti di posizionarsi dietro le panchine. Determinati atteggiamenti non fanno altro che aumentare il nervosismo a chi è in campo".

Domenica ci sarà l'importantissima sfida in chiave salvezza contro il Via dell'Acciaio.

"La squadra non sarà condizionata da questa situazione, i ragazzi sono stati eccezionali a recuperare una squadra forte come il Ceriale in doppia inferiorità numerica.

Avremmo probabilmente messo la firma, quando siamo arrivati, per essere davanti alla Golfodianese e alla stessa Via dell'Acciaio: pochi mesi fa erano davanti a noi di 8 e 7 punti. Ora abbiamo l'opportunità di allungare ulteriormente le distanze ed è un'opportunità che vogliamo cogliere".