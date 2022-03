Milano–Sanremo, la classicissima nel savonese nel mirino di 4 proteste storiche. Ora si aggiunge quella per il Pronto Soccorso di Albenga

Milano-Sanremo, storia di una gara che in Liguria ha sempre rappresentato il ciclismo, ma anche l’opportunità per “farsi vedere” dalle istituzioni e sollevare l’opinione pubblica, dando voce a manifestazioni di protesta. Cosa che accadrà anche nell’edizione 2022 del prossimo 19 marzo, in cui, nel passaggio tra Albenga e Andora si svolgerà una manifestazione di protesta pacifica e non bloccante in cui i cittadini sono invitati a esporre striscioni e cartelli “Albenga senza Pronto Soccorso si muore”.

Una delle più importanti gare ciclistiche e prima grande classica nel calendario stagionale, la Milano – Sanremo si corre in una sola giornata e si sviluppa su un percorso di 299 km, di cui 166 in territorio ligure.

Nel savonese, sono state almeno 4 le proteste legate alla “Classicissima di Primavera”, considerando solo gli ultimi decenni: la Piaggio Aero, quando era ancora a Finale Ligure, i cantieri Baglietto di Varazze, la Fac di Albisola e quella per la riapertura del punto nascite del Santa Corona. Ora si aggiunge la quinta, quella per il Pronto Soccorso di Albenga, a pochi giorni di distanza dalla grande marcia organizzata dalle realtà ingaune, di concerto con il comune di Albenga e che ha coinvolto un numero altissimo di cittadini, si parla di circa 6.000, provenienti da tutto il comprensorio.

A guidare la protesta pacifica del 19 marzo, nuovamente la Croce Bianca di Albenga, i Fieui di Caruggi, i Cittadini Stanchi, tutte le associazioni ingaune e la supervisione dell’amministrazione albenganese. Insieme hanno coinvolto i ragazzi e le ragazze del liceo G. Bruno e realtà delle città vicine, come il gruppo Facebook Alassiowood.

Un “muro umano” dislocato in più punti, dall’ingresso di viale dell’Agricoltura ad Albenga fino ad Andora, che ripeterà infinite volte l’SOS “Senza Pronto Soccorso si muore”, striscioni e “sorprese”, che scopriremo solo sul posto sabato, al passaggio dei ciclisti che verranno ripresi dalle tv di tutto il Paese.

Lo staff del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sta inoltre prendendo contatti con Raisport per avere l‘opportunità di leggere un comunicato, affinché in tutta la nazione si sappia ciò di cui Albenga è stata privata e di cui sente la forte necessità per tutelare la salute di tutti i cittadini del comprensorio.

Così la Milano – Sanremo, ancora una volta, continua l’amara “tradizione” ligure e accoglie, tra biciclette, ciclisti e turisti, una richiesta di aiuto.