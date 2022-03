Grandi risultati per la Pallavolo Carcare e Vertikarcare

La Pallavolo Carcare e Vertikarcare centrano obiettivi eccellenti.

Soddisfazione per la società biancorossa nell'apprendere dal centro di qualificazione regionale la convocazione del giovane attaccante della Pallavolo Carcare Francesco Dotta, classe 2006, alla selezione nazionale del progetto Club Italia allargato, un importante step per l’avviamento di qualificazione alla nazionale italiana pallavolo giovanile maschile.

Commenta il presidente Michele Lorenzo: "La Liguria della pallavolo sarà rappresentata da 14 ragazzi di varie società e siamo fieri che tra i convocati sia inserito anche Francesco Dotta della Pallavolo Carcare. La sua selezione per noi è un riconoscimento dell’impegno che i nostri ragazzi affrontano durante gli allenamenti certamente non senza pochi sacrifici".

Mister Luca Garra patron del settore maschile, si dice soddisfatto dell’invio di Dotta alla selezione nazionale: “E’ sicuramente un percorso molto duro, ma la convocazione è già di per sé un successo. Nella sede romana di Acquacetosa, Francesco avrà modo di apprendere nuove tecniche che serviranno nel suo prosieguo pallavolistico, ma soprattutto questa convocazione deve essere la chiave di lettura motivazionale e di esempio per tutti i nostri atleti”.

Dal mondo dell’arrampicata arrivano invece risultati esaltanti dalla prima tappa di Coppa Italia boulder 2022 svoltasi a L’Aquila, dove tutto il team dell’associazione carcarese Vertikarcare si è qualificato collocandosi fra le 24 società di arrampicatori più forti d’Italia. Grande soddisfazione per il presidente e allenatore Davide Abrile “Gli atleti Vertikarcare hanno migliorato la posizione delle qualifiche, con un buon 14esimo posto finale per Elisa Lauretano (al rientro nelle gare Nazionali Assolute dopo un infortunio), un ottimo 15esimo posto per la sedicenne Viola Bergamelli (suo miglior piazzamento nelle gare assolute) e un buon 23esimo posto per Luca Lauretano.”

“Non posso che essere orgogliosa dei grandi successi che lo sport carcarese sta ottenendo in diverse discipline - dice l’assessore allo Sport del comune di Carcare Giorgia Ugdonne - In questi anni di grande difficoltà, che ha colpito duramente anche il mondo sportivo, questi ragazzi sono comunque riusciti a guardare avanti ed arrivare a traguardi importanti, anche e soprattutto grazie all’impegno delle rispettive associazioni sportive che con serietà e competenza hanno saputo dare un eccellente apporto tecnico e supporto umano. Ringrazio quindi la Pallavolo Carcare e Vertikarcare per la dedizione con la quale ogni giorno permettono ai nostri ragazzi di fare sport in modo esemplare, ottenendo anche dei grandi risultati".

Lo sport carcarese continua a dare grandi risultati