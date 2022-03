Pallapugno: ufficializzato anche il calendario della Serie B, esordio in casa per la Don Dagnino

Comincerà nel week-end dal 23 al 25 aprile la Serie B di pallapugno. Il campionato cadetto sarà composto da 12 formazioni, che partirà nella prima fase con il classico girone all’italiana e partite ai nove giochi. Successivamente, le prime otto classificate accederanno al tabellone a eliminazione diretta, secondo i consueti accoppiamenti (prima-ottava, seconda-settima, terza-sesta, quarta-quinta). Anche i quarti di finale andranno ai nove, con eventuale spareggio sul campo della migliore classificata al termine della prima fase. Le semifinali e la finale si giocheranno agli undici con eventuale spareggio in campo neutro. Sarà promossa alla Serie A 2023 la squadra vincitrice del campionato. Le ultime quattro classificate della prima fase si affronteranno negli spareggi salvezza (nona contro dodicesima e decima contro undicesima), con gare ai nove giochi ed eventuale spareggio sul campo della migliore classificata: le due formazioni perdenti retrocederanno in Serie C1.

Coppa Italia: andranno in finale le prime due classificate al termine della prima fase del campionato, che si giocherà nello sferisterio di Bormida, venerdì 26 agosto, alle 21.



Norme per tutti i campionati

SERIE B - Calendario 2022

SERIE B - Regolamento 2022

SERIE B - Le squadre