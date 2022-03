Calcio, Ospedaletti. Dubbio Fici per Maiano, domani la trasferta di Busalla

Ospedaletti ancora impegnato in trasferta per la terza giornata dei playout. Gli orange, domani, saranno di scena sul campo del Busalla, reduce dalla vittoria esterna contro il Cadimare e a quota tre punti in classifica.

Sfida di grande importanza un Ospedaletti alla ricerca della prima vittoria nella seconda e decisiva fase del campionato.

Per la gara di domani mister Maiano dovrà fare a meno di Negro (squalificato) Galiera; Fici non è al meglio, ma sarà convocato.

Arbitra il Sig. El Mahdi El Bouazaoui (Chiavari) coadiuvato dal Sig. Guido Junior Cucchiar (La Spezia) e dal Sig. Gregorio Di Maggio (La Spezia).