Calcio, Seconda Categoria. Un campionato da chiudere al meglio per il Santa Cecilia, Marrapodi: "Una stagione sfortunata, ma ci è comunque servita per crescere"

Un’annata non brillante per il Santa Cecilia, sono appena sei i punti conquistati dai bianco-arancio fin qui, sintomo di un qualcosa che non ha funzionato. Segnali comunque di crescita per la squadra di Blangero, che vuole chiudere al meglio il suo campionato, come confermato dal vice-capitano Andrea Marrapodi:

“La stagione è andata male a livello di risultati sicuramente, ovviamente non sono tutto, siamo una squadra molto giovane, i più anziani hanno 25 anni, e sapevamo che sarebbe stata dura. Per fare dei bei risultati in Seconda Categoria ci vuole anche tanta esperienza e forse quella ci è venuta a mancare. Nella prima parte del campionato forse potevamo fare di più, siamo stati un po’ sfortunati, ma è andata così. Ora pensiamo ad andare avanti e concludere la stagione al meglio delle nostre possibilità.”

Si poteva fare meglio, ma come detto la fortuna non è stata dalla loro parte: “Poche volte siamo riusciti ad essere al completo tra infortuni, vaccini, squalifiche e covid. Penso che sicuramente avremmo potuto ottenere qualcosa in più, ma ci servirà per crescere. Sia a me, che ne venivo da tre anni stop tra infortuni al ginocchio e coronavirus, sia ai miei compagni, soprattutto ai più giovani che magari erano all’esordio e hanno provato sul campo quanto possa essere ostica ogni partita, indipendentemente dalla posizione in classifica.”

Non tutto è però andato male: “A livello personale sono felice del mio campionato, che mi è servito a riprendere la forma, sperimentare vari ruoli date le molte assenze e mi ha consegnato anche la fascia da capitano vista l’assenza di Puppo, indossarla è sempre una bella sensazione. Ora pensiamo solo a concludere quest’ultima parte nel migliore dei modi, innanzitutto divertendoci perché penso che chiunque giochi a questi livelli vada in campo per divertirsi e scaricare le tensioni della settimana. I risultati non sono arrivati, ma il gruppo è sempre stato unito e ci siamo sempre divertiti. Ringrazio mister Blangero e il Presidente Pasquale perché hanno fatto di tutto per tenerci uniti e anche i miei compagni che nonostante i risultati e la classifica non si sono persi d’animo e ogni domenica hanno dato il massimo. Un plauso speciale lo faccio a chi si sedeva in panchina e giocava anche pochi minuti nonostante si allenasse sempre durante la settimana.”