Calcio. Una bella scoperta il San Pietro visto al "Riva". Capitan Michael Barisone: "Convinti a pieno del nostro gioco, la semifinale col Vadino resta totalmente aperta"

Un ruolo cardine in questi meccanismi lo riveste il capitano Michael Barisone, riferimento tecnico e non solo per la formazione genovese.

"E' un riconoscimento che ci fa piacere. Il mister lavora molto sui particolari ed abbiamo sviluppato questo tipo di identità allenamento dopo allenamento. So che può sembrare rischioso difendere così alti, ma al contempo in Seconda è difficile trovare quel difensore pronto a trovare il lancio giusto per innescare gli attaccanti alle nostre spalle. Sul primo giropalla avversario non pressiamo mai, restiamo compatti puntando sulla riconquista della palla e al ribaltamento dell'azione".