Milano-Sanremo 2022: Matej Mohoric ha vinto la 'Classicissima di primavera', ma vince anche la Liguria (Foto)

Lo sloveno Matej Mohoric vinto al Milano-Sanremo 2022, una gara che è tornata veramente all’antico con lo spettacolo del pubblico che ha assiepato tutte le strade dove è transitata.

E il ritorno al 19 marzo, giorno storico per la disputa della ‘Classicissima’ nel giorno di San Giuseppe non poteva essere da meno. Migliaia di appassionati hanno accompagnato una ‘Sanremo’ bellissima e come sempre decisa sulle asperità finali.

Come sempre è stato il 'Poggio' a dare spettacolo e dove sono stati ripresi gli ultimi fuggitivi che erano scappati fin dall'inizio.