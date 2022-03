Pallanuoto. Una grande RN Savona sfiora il colpaccio con Brescia. Capitan Rizzo: "Meritavamo almeno il pari!"

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con l’A.N. Brescia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata del Girone Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022. 11 a 12 è stato il risultato finale della partita, in favore degli ospiti. Un risultato che suona beffardo per i savonesi che hanno giocato una bellissima partita sempre testa a testa con i campioni d’Italia e solo nel finale i bresciani sono riusciti ad avere la meglio.

Afferma il capitano biancorosso, Valerio Rizzo: “Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Soltanto nel finale non siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo su una squadra comunque molto più forte di noi. Peccato perchè meritavamo almeno il pareggio”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 5^ giornata del Girone Scudetto del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 26 marzo nella piscina “Zanelli” a Savona con la Pallanuoto Trieste. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – A.N. BRESCIA 11 – 12

Parziali (4 – 4) (1 – 1) (4 – 4) (2 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo, Caldieri, Bruni 3, Campopiano 1, Fondelli 2, Iocchi Gratta 3, Giovanetti, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.

A.N. BRESCIA: Tesanovic, Dolce 3, Presciutti C. 1, Constantin Bicari, Lazic 1, Balzarini, Renzuto Iodice 1, Gianazza T., Alesiani 2, ./. , Di Somma 4 (di cui 1 su rigore), Gitto, Gianazza M..

Allenatore Alessandro Bovo.

Arbitri: Giovanni Lo Dico di Capaci e Riccardo D?Antoni di Siracusa.

Delegato Fin : Valter Trovò di Pavia.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 9

A.N. BRESCIA: 5 / 12 + 1 rigore realizzato.

Note:

La partita è iniziata con 30 minuti di ritardo.

Spettatori : 200.

Usciti per 3 falli : Di Somma (Brescia) a 48” dalla fine del 4° tempo.

A 3’04” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A inizio del 3° tempo è stato espulso per proteste il dirigente del Savona, Bigatti.

A 2’48” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste il dirigente del Brescia, Calderara.

A 48” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste l’allenatore del Brescia, Bovo.