Tennis: Giada Causa e Pietro Peretti sono i vincitori del torneo di Loano

Dal 4 al 13 marzo sui campi da tennis di Loano gestiti dalla ASD Tennis e Sport Educativo Zizzini sì è svolto un Torneo di Terza Categoria di tennis.

Nel singolare maschile si è aggiudicato la competizione Pietro Peretti 3.1 (Lubrano tennis Academy) vincendo in finale con il punteggio di 62 75 su Federico Pugliese 3.1 (TC Finale). Nel tabellone femminile Giada Causa 3.1 (LA Tennis) ha vinto 62 61 con Lucia Garofalo 3.1 (TC Bari).

Raffaella Cepollina, presidente del circolo, dichiara: "Siamo pienamente soddisfatti di questo inizio di stagione e pronti ad ospitare altri grandi eventi del nostro ricco calendario tennistico. Inizieremo subito con un torneo giovanile in programma da sabato 19 a domenica 27 marzo e l'appuntamento di prestigio della primavera sarà il Torneo Junior Next Gen Italia in programma nella settimana di Pasqua dove i migliori atleti under 10-12-14 della macro area nord ovest si sfideranno sui nostri campi in gare di singolare e di doppio".

Nelle foto la premiazione femminile (da sinistra giudice arbitro Sara Giusto, Lucia Garofalo, Giada Causa, Veronica Giusto direttrice del torneo) e la premiazione maschile (a sinistra Pietro Peretti e a destra Federico Pugliese).