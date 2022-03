Calcio. Eccellenza, playoff e playout: savonesi per restare in scia alle posizioni che contano. Si parte alle 14.30 con Fezzanese-Genova Calcio

Terza giornata di playoff e playout in Eccellenza, con una classifica pronta a delinearsi in maniera molto più chiara dopo le sfide in programma questo pomeriggio.

Nella lotta che mette in palio la Serie D, la capolista Campomorone andrà a caccia del tris per restare a punteggio pieno, ma non sarà impresa semplice in casa di un sempre ostico Baiardo. Programma che prenderà il via alle 14.30 con Fezzanese-Genova Calcio, "rivincita" della finale di Coppa conquistata dai levantini. Nel savonese cerca slancio la Cairese, che riceve al "Brin" il Canaletto, mentre un Finale più che in salute se la vedrà al "Riva" contro l'Albenga. Trasferta da ponente a levante per il Taggia fanalino di coda, di scena sul campo dell'ambiziosa RapalloRivarolese.

Per ciò che riguarda la rincorsa salvezza, occhi puntati sul "De Vincenzi", dove il Pietra Ligure sarà chiamato a muovere la classifica nel match casalingo contro il Cadimare. Insidia Athletic Albaro sul cammino di un Varazze partito con il piede schiacciato sull'acceleratore, mentre l'Ospedaletti tenterà il colpaccio in casa del quotato Busalla.A chiudere il quadro Rivasamba-Sestrese e Ventimiglia-Arenzano, con la squadra di Corradi a punteggio pieno e particolarmente in fiducia dopo una prima fase con poche soddisfazioni.

Livescore dalle 14.30 sulle pagine del nostro quotidiano.