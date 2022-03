Calcio. Promozione: c'è il derby Legino-Veloce, ma che lotta al vertice tra Voltrese, Serra Riccò e Praese!

La sconfitta nell'ultimo turno del Serra Riccò e le contemporanee vittorie di Voltrese e Praese hanno riacceso ancor di più la lotta promozione, con le tre squadre genovesi racchiuse nel giro di soli tre punti.

Toccherà al Ceriale testare la formazione giallonera nel match in programma quest'oggi alle 15.00, mentre biancoverdi e gialloblu riceveranno Celle Riviera e Baia Alassio.

Occhi puntati sul derby tutto savonese tra Legino e Veloce: la squadra di Tobia è tornata in corsa per un piazzamento playoff, mentre i granata vogliono dar seguito alla bella vittoria casalinga di sette giorni fa.

Punta a rimettersi in carreggiata anche il Soccer Borghetto, che affronta in trasferta la GolfoDianese, mentre il Bragno vuole consolidare la propria classifica in casa del Via dell'Acciaio.

Chiude il programma Borzoli-Camporosso.

Aggiornamenti in tempo reale su Svsport.it dalle 15.00