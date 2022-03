Calcio, Promozione. Il Serra Riccò punisce le ingenuità del Ceriale, la capolista passa 5-2 al Merlo

CERIALE - SERRA RICCO' 2-5 (11' Bertolaso, 19' e 36' Lobascio, 42' Garibaldi, 47' Preti, 48' Ilardo, 87' Oses)

95' finisce qua! il Serra Riccò espugna 5-2 il Merlo

92' rosso diretto per Stradi. Entrata fuori tempo del neoentrato. C'è un clima di nervosismo generale completamente privo di senso

90' saranno quattro i minuti di recupero

87' IL CERIALE ACCORCIA! CROSS RASOTERRA AL BACIO DI HAMATI PER OSES, SCIVOLATA VINCENTE DEL CENTRAVANTI ARGENTINO

84' Bonara per Preti, esaurisce i cambi Repetti con Cirelli per Lobascio

80' cartellino giallo per De Mattei

78' Balbis per Naoui, tante sostituzioni in questi minuti. La partita è ormai al tramonto

75' dopo una serie di nuove occasioni da corner per il Serra arrivano tre cambi in pochi istanti. Repetti richiama Ilardo per Stradi, Biolzi invece lancia Farinazzo e Masha per Buonocore e Leonardo Ferrara.

70' Repetti lancia Bottari, esce Aprile

70' destro a giro di Messina, alto

68' Oses vicino alla rete, ribattuto sulla linea il tentativo dell'attaccante argentino

66' Rocca cade in area, Albanese giudica regolare la spallata al numero nove che , pochi istanti più tardi, viene richiamato in panchina. Al suo posto Messina

65' ancora un cartellino, è per Leonardo Ferrara

64' si rivede il Ceriale dalle parti di Bulgarelli, il portiere risponde presente

60' giallo anche per Biolzi

58' tensione in tribuna, animi troppo accesi per una partita già segnata

56' ammonito Hamati

53' punizione di Hamati, respinge la barriera gialloblu

52' cambia Biolzi, Oses rileva Bonifazio

48' 5-1 ILARDO. CERIALE IN BAMBOLA!

2' PRETI! IL SERRA SIGLA SUBITO LA QUARTA RETE! IL NUMERO 11 TROVA IL PALO LUNGO ALLA SINISTRA DI BREEUWER

1' si riparte! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

47' finisce il primo tempo. Tre a uno per il Serra Riccò!

45' traversa di Garibaldi! Ancora sugli sviluppi di calcio d'angolo. Difesa cerialese completamente fuori fase. Ogni calcio d'angolo è un pericolo

42' AZIONE FOTOCOPIA, QUESTA VOLTA E' GARIBALDI AD ANTICIPARE BREEUWER! 3-1 PER IL SERRA RICCO'

36' SERRA RICCO' IN VANTAGGIO! PECCATO CAPITALE LASCIARE SMARCATO LOBASCIO, COLPO DI TESTA SUL PRIMO PALO AD ANTICIPARE L'USCITA DI BREEUWER, LA CAPOLISTA RIMETTE LA FRECCIA

34' primo giallo per il Ceriale, è per Alessandro Buonocore

31' secondo giallo per il Serra Riccò, questa volta il cartellino è per Vignolo

29' Ceriale vicino al nuovo vantaggio. Ancora uno scambio in rapidità tra Rocca e Bertolaso, il cross per Caneva è perfetto, il colpo di testa dell'attaccante meno. Repetti arrabbiatissimo

20' ammonito Piccaretta

19' TRASFORMA LOBASCIO! PUNTEGGIO DI NUOVO IN PARITA'

18' Rigore per il Serra riccò, abbattuto Preti in area

16' Serra Riccò poco brillante, ne approfitta Buonocore con uno slalom centrale

11' CERIALE IN VANTAGGIO CON BERTOLASO! Vantaggio meritato per i padroni di casa. Grande assist di Naoui per il numero quattro che incrocia di prima intenzione trovando il bersaglio grosso.

10' Rocca ci prova da posizione defilata, destro sul primo palo, Bulgarelli in angolo

7' ancora Ceriale con Caneva, colpo di testa debole che non crea grattacapi a Bulgarelli

5' grandissima azione in ripartenza del Ceriale sull'asse Caneva - Gloria - Rocca, l'attaccante si ritrova solo davanti a Bulgarelli, ma il collo destro non trova la porta per pochissimi centimetri. Occasionissima per i biancoblu

1' il primo squillo è di Aprile dopo pochi secondi, destro in corsa che termina un palmo oltre il palo mancino di Breeuwer

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CERIALE: Breeuwer, Naoui, Ferrara, Bertolaso, Eretta, Gloria, Hamati, Buonocore, Rocca, Bonifazio, Caneva.

A disposizione: Ebe. Masha, Piotto, Balbis, Di Fino, Messina, Farinazzo, Secco, Oses

Allenatore: Biolzi

SERRA RICCO': Bulgarelli, Ilardo, Bruzzese, Boccardo, Garibaldi, Vignolo, Piccaretta, De Mattei, Lobascio, Aprile, Preti.

A disposizione: Sommariva, Bonara, Stradi, Mosca, Bottari, Cirelli

Allenatore: Repetti

Arbitro: Albanese di Chiavari

Assistenti: Preci di Savona e Selvini di Genova