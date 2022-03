Calcio, Seconda Categoria. Il programma dei tre gironi ponentini. Derby doppio nel gruppo A, insidia Borgio per la Spotornese

Inizierà come sempre di prima mattina il programma del girone A di Seconda Categoria.

La Virtus Sanremo nel derby con la Polisportiva proverà a staccare per qualche ora il Vadino, impegnato alle 18:30 nel posticipo con il SAn Bartolomeo.

GIRONE C

Giochi già fatti in vetta dopo la vittoria del campionato dell'Albissola, restano quindi da stabilire gli altri piazzamenti.

I campioni del girone C sfideranno il Sassello, derby fondamentale per il secondo posto tra DEgo e Plodio. Altra sfida tutta valbormidese con Murialdo - Rocchettese, sempre in valle, alle 15:00, Pallare - Santa Cecilia.