Calcio, Imperia. Con il Ligorna sarà la partita dell'orgoglio neroazzurro. Ciccione a festa e tanti ex per l'anticipo di sabato pomeriggio

La partita dell'orgoglio neroazzurro. È questa la denominazione che la società Ssd Imperia ha deciso di dare alla sfida interna contro il Ligorna, valida per la 29esima giornata del girone A di Serie D 2021/2022.

La gara si disputerà, in anticipo, sabato 26 marzo alle ore 15 allo stadio Ciccione. L'obiettivo è quello di adornarlo con i colori della squadra del capoluogo con maglie, sciarpe e bandiere per incitare così gli uomini di mister Antonio Soda in un match fondamentale per l'obiettivo salvezza. L'apporto del pubblico come marcia in più in questo rush finale decisivo per le sorti della stagione.

Inoltre la società sarà lieta di ospitare tutti gli ex calciatori neroazzurri con almeno 23 presenze, numero simbolico che ricorda l'anno di fondazione 1923. Quest'ultimi saranno citati durante il match e per aderire dovranno contattare privatamente l'Imperia attraverso i propri canali mail, social, telefono.

I biglietti saranno acquistabili all'ingresso dello stadio al costo di 10 euro per la tribuna e 5 per la gradinata.