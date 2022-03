Rugby. Il Savona batte lo Spezia 23-16, ecco tutti i risultati del fine settimana

Oggi inizia ufficialmente la primavera, e già in questo fine settimana il sole ha creato i giusti presupposti per allietarci in un futuro purtroppo ancora pieno d’incognite. Le attività del rugby hanno avuto inizio, e proprio in questi ultimi due giorni, nonostante ancora qualche test non disputato, si è avuto il record di partite giocate, quasi come due anni fa con l’arrivo della pandemia quando ci fu il primo lockdown. Purtroppo in Serie A sono da archiviare due sconfitte. Il CUS Genova è stato superato al CarliniBollesan (15/17) pur segnando per primo due mete con Amodio e Brendon Mandivenga, autore anche dei piazzati, mentre la Pro Recco è stata fermata a Biella (49/6) siglando solo due piazzati con Romano. Ottimo risultato, invece, ottenuto dal Savona, in Serie C, avendo superato nel derby regionale lo Spezia grazie a due mete di Franceri, una di Bernat con i piazzati di Serre. Importante affermazione delle Province dell’Ovest, a Cogoleto, (28/26) nel torneo Under 17 con il quotato ASR Milano, ed ora i liguri guidano la classifica del girone. Intanto gli Under 19 della Pro Recco hanno vinto a Collegno con i pari età piemontesi.

SERIE A/GIRONE 1 (IV GIORNATA RITORNO)

CUS Genova – VII Torino 17/19

Parabiago – A.S.R. Milano 26/23

ITINERA CUS Torino – Amatori Alghero 55/0

Biella – Recco 49/6

PROMOTICAL I Centurioni in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 52, Biella 49, Parabiago 39, A.S.R. Milano 33, Promotica I Centurioni 23, Amatori Alghero 19, VII Torino 14, CUS Genova 13, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (III GIORNATA)

Savona – R.C. Spezia 23/16

CUS Pavia – Amatori Genova 28/17

CLASSIFICA GENERALE: Spezia ed Amatori Genova punti 10, Savona 8, CUS Pavia punti 5.

POULE B (III GIORNATA)

Cernusco – Parabiago/B (n.d.)

CLASSIFICA GENERALE: Rho punti 10, Cernusco 0, Parabiago – 4.

SERIE C/II FASE INTERREGIONALE LIGURE/PIEMONTESE (II GIORNATA)

CUS Piemonte Orientale – CUS Genova/B 22/0

Lions Tortona – Union Riviera 3/27

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 10, CUS PO e CUS Genova/B 5, Tortona e Province dell’Ovest punti 0.

Province dell’Ovest in sosta.

UNDER 19 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA)

A.S.R. Milano – Unione Monferrato 13/19

CUS Genova – Calvisano (n.d.)

CLASSIFICA GENERALE: Unione Monferrato punti 9, Calvisano 5, A.S.R. Milano 1, CUS Genova punti 0.

UNDER 19 GIRONE 2 ELITE (II GIORNATA)

Rovato – CUS Torino 17/13

Franciacorta – Amatori&Union Milano 19/3

CLASSIFICA: Rovato punti 9, CUS Torino 6, Franciacorta 4, Amatori&Union Milano punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 II FASE COPPA MARE E MONTI

Collegno – Pro Recco 14/31

CLASSIFICA GENERALE: Biella e Pro Recco punti 5, Collegno punti 0.

UNDER 19 GIRONE 2 II FASE COPPA MARE E MONTI

Amatori Genova – Moncalieri (n.d.)

FTGI Eridania riposa.

CLASSIFICA GENERALE: FTGI Eridania punti 5, Moncalieri 1, Amatori Genova 0.

UNDER 17 II FASE INT/LIGURE-PIEMONTESE (I GIORNATA)

CUS Genova – Alessandria 25/19

Pro Recco – R.C. Spezia (n.d.)

Union Riviera in sosta.

CLASSIFICA: CUS Genova punti 10, Union Riviera 5, Alessandria 1, Recco e Spezia punti 0

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (II GIORNATA)

Province dell’Ovest – A.S.R. Milano 28/26

Amatori&Union Milano – CUS Torino 47/0

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 8, Amatori & Union Milano ed ASR Milano 7, Amatori & Union Milano 2, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE INTERREGIONALE 3 (II GIORNATA)

Velate – Amatori Genova 29/15

Savona – Franciacorta (n.d.)

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta e Velate punti 5, Savona 4, Amatori Genova punti 1.

UNDER 15 II FASE (XII GIORNATA) SECONDA FASE

Amatori Genova – Savona 75/19

Tutte le partite n.d. (non disputate) sono in attesa delle decisioni che prendera’ in settimana il relativo Giudice Sportivo.