Vodafone Shake it Fun e Vodafone Shake it easy: la soluzione migliore per i gamer

Tra le aziende più attente alle esigenze dei giovani e, soprattutto, degli appassionati di videogiochi rientra senza ombra di dubbio Vodafone, società telefonica che ha da poco lanciato le offerte Shake it Fun e Shake it Easy. Soluzioni pensate per i clienti under 25 e under 30, permettono di usufruire di più Giga allo stesso prezzo mensile e, nel caso di Shake it Fun. anche del 5G.

In cosa consiste Vodafone Shake it Fun?

Offerte recentemente aggiornata, ancor più vantaggiosa e accessibile solamente agli utenti under 25, Shake it Fun rappresenta la soluzione per tutti gli appassionati di videogiochi. Questa soluzione mette a disposizione dei clienti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi sia mobili, SMS illimitati e, soprattutto, 50 Giga al mese di traffico dati fino in 5G. Nonostante l'offerta sia stata originariamente pensata per garantire 40 Giga questa è stata recentemente portata a 50 Giga senza comportare costi aggiuntivi. A oggi, infatti, ogni under 25 potrà richiedere l'attivazione dell'offerta a 11,99 euro al mese, con addebito Smart Pay. L'offerta può essere anche attivata tramite addebito dei rinnovi su credito residuo. In questo caso però, Vodafone Shake it Fun subisce una piccola variazione, riducendo la disponibilità dei Giga a 25, sempre in 5G.

E Shake it Easy?

Leggermente differente ma altrettanto importante è Vodafone Shake it Easy, offerta riservata solamente agli under 30. Anche in questo caso sono previsti minuti illimitati verso ogni numero nazionale, fisso e mobile, e SMS illimitati. La sostanziale differenza risiede nella quantità di Giga a disposizione, 100 invece di 50. Il costo è leggermente superiore, 14,99 euro al mese, con addebito Smart Pay.

Anche in questo caso è possibile addebitare l'intero importo sul credito residuo. Prima dell'aggiornamento, questo metodo di pagamento metteva a disposizione 30 Giga in 4G, mentre adesso è sono disponibili 50 Giga mensili di traffico dati in 5G.

È opportuno ricordare che anche nel caso di Vodafone Shake it Easy il cliente ha la possibilità di cambiare i Giga a disposizione mediante l'app di Vodafone. Selezionando una nuova quantità di Giga, la nuova offerta verrà attivata a partire dal rinnovo successivo, senza costi aggiuntivi.

Vodafone e gaming: un binomio vincente

Scegliendo qualunque delle offerte Shake, Vodafone regalerà 6 mesi di accesso gratuito al servizio di cloud gaming GameNow. Piattaforma molto apprezzata e utilizzata dagli appassionati di videogiochi, mette a disposizione dei clienti una vasta gamma di titoli. L'accesso a GameNow consente di giocare senza limiti a ogni gioco presente sulla piattaforma. Ogni utente ha la possibilità di scaricare il cloud su ogni tipo di dispositivo elettronico.

I molti giochi permettono di utilizzare in egual misura i controlli touch screen sullo schermo o di installare una periferica di gioco al fine di ottenere un'esperienza di gioco ancor più immersiva. Entrambi le soluzioni, Vodafone Shake it Easy e Vodafone Shake it Fun consentono di non utilizzare i Giga mentre si gioca e permette di visualizzare contenuti illimitati in streaming si twitch.

Il catalogo GameNow è caratterizzato dalla presenza di giochi per tutti i gusti. Ogni utente ha, infatti, la possibilità di passare dai giochi di strategia a giochi di sport, sempre all'insegna del divertimento.

Al termine del periodo di prova gratuito, l'offerta si disattiva in automatico. Qualora, invece, si scegliesse di proseguire con questo tipo di servizio è possibile attivare la sottoscrizione mensile, al prezzo di 9,99 euro al mese.

Soddisfatti o rimborsati

Vodafone Shake it Fun e Vodafone Shake it Easy rientrano nel servizio Vodafone Open, soluzione in cui i clienti possono provare varie offerte senza alcun vincolo.

Qualora l'utente decidesse di annullare il proprio contratto prima dello scadere del primo mese, Vodafone lo rimborserà del costo di attivazione, del costo del primo mese e, infine, del costo della portabilità in uscita.

Nel caso in cui la portabilità andasse a buon fine, l'ex cliente riceverà un SMS che permetterà di accedere a una pagina dove inserire le informazioni per essere in seguito ricontattato. Il rimborso sarà erogato mediante bonifico bancario entro pochi giorni.

Contesto differente quello che invece riguarda il pagamento effettuato con FlexPay. In questo caso le rate continuano, mentre qualora venisse scelta la rateizzazione classica, le rate verranno addebitate in un'unica soluzione o, in alternativa, dilazionate alla stessa maniera.

Altri dettagli delle offerte

Entrambe le offerte consentono di utilizzare la quantità di Giga disponibili in modalità hotpsot, condividendo quindi la connessione con amici e parenti.

Si ricorda che inoltre, al fine di poter usufruire della connessione 5G, è opportuno essere provvisti di una scheda SIM da minimo 128K.

Come previsto delle attuali normative europee, Vodafone Shake it Easy e Vodafone Shake it Fun sono valide anche nei paesi dell’Unione europea. Tuttavia, in questo caso, esiste un limite massimo al traffico di dati. Nel caso in cui venissero superati questi limiti, Vodafone offre la possibilità di continuare a navigare al costo aggiuntivo di 0,37 centesimi per ogni Megabyte utilizzato.

Visitando il sito ufficiale Vodafone è possibile comprendere e conoscere ogni dettaglio in merito a entrambe le offerte e, in base alle proprie esigenze, scegliere l'offerta più adatta.