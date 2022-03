Calcio. Il Rapallo Rivarolese ha scelto il nuovo allenatore, la panchina va ad Augusto Podestà

Dopo il ritiro ha intrapreso con successo la carriera da tecnico. Ha ricoperto il ruolo di allenatore e responsabile nelle giovanili di Entella e Lavagnese ed è stato collaboratore di mister Celestini ancora con Sestri Levante e ancora Entella e Lavagnese. In seguito è passato al Genoa, nello staff tecnico della Primavera e poi come osservatore della prima squadra. Quest’ultimo ruolo lo ha ricoperto anche nello Spezia. Dopo aver allenato Rivarolese, Argentina e aver ricoperto l’incarico di direttore sportivo del Sestri Levante, è stato chiamato dal Novelda F.C., in terza divisione spagnola.