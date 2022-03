All'asta con Stelle nello Sport le maglie di Zapata, Egonu, Sirigu e Kovalenko

Nuova speciale settimana per l'Asta benefica dedicata all'Associazione Gigi Ghirotti. Su CharityStars, Stelle nello Sport propone altri 4 importanti cimeli che saranno oggetto di rilanci del pubblico di estimatori e appassionati sino alle 18 di martedì prossimo 29 marzo. Spicca la numero 91 di Duvan Zapata, pronto a rientrare nel gruppo a fine mese dopo un lungo infortunio e a dar quindi man forte ai suoi compagni dell'Atalanta nella volata finale per la conquista di un posto in Champions League e per la fase clou dell'Europa League che vede la squadra di Gian Piero Gasperini impegnata ad aprile nei quarti contro il Lipsia.

Il Genoa schiera il suo portiere. Salvatore Sirigu è determinante in questa seconda fase del campionato con le sue parate salva-risultato. A lui il nuovo tecnico Blessin, i compagni e i tifosi si affidano per la rimonta salvezza. Fiducia ben ricambiata con la porta inviolata in sei delle ultime otto sfide. Lo Spezia scende in campo con il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, a segno a ottobre nella delicata sfida vinta contro la Salernitana. Giocatore dinamico e aggressivo, l'aquilotto si inserisce frequentemente in zona offensiva. All'asta partecipa anche la Nazionale di Pallavolo femminile grazie a Paola Egonu, opposto dell'Imoco Volley Conegliano. Argento mondiale 2018 e campionessa europea 2021, Egonu vanta anche uno Scudetto, un Mondiale per Club e due Champions League.