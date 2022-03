Scherma, due podi tutti al femminile per la "Leon Pancaldo" di Finale nelle prove regionali di Coppa Italia Cadetti

Lo scorso fine settimana, gli atleti della scuola di scherma "Leon Pancaldo", sezione della Polisportiva del Finale, hanno disputato a Savona, presso il Palazzetto della Scherma “Giorgio Faldini”, le prove regionali di Coppa Italia riservate alle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20).

L'evento è stato organizzato dal Comitato Regionale Ligure e dal Circolo Scherma Savona; le prove erano valide per l’ammissione alla prova nazionale, in programma a Rovigo, che assegnerà gli ultimi 16 posti disponibili per i Campionati Italiani di fine maggio a Catania.



Sabato 19 marzo 2022 a gareggiare sono stati i Cadetti: nella prova femminile "Under 20" Letizia Bragato, portacolori della Leon Pancaldo, ha conquistato il 2° posto superata solo per 15-10 da Alice Viscardi del Circolo Spada della Liguria; per quanto riguarda invece la prova femminile "Under 17", un'altra delle nostre atlete, Giulia Gosio, si è imposta sulle avversarie e ha conquistato il 1° posto, superando in finale Chiara Bavestrrello (Chiavari Scherma) col punteggio di 15-10.