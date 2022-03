Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Credici Pontelungo, battere la Campese significa ritornare in finale

La semifinale di ritorno di Coppa Liguria contro la Campese potrebbe infatti permettere ai granata di guadagnare l'accesso all'ultimo atto della competizione, come avvenne 3 anni fa, nella finale persa contro la Caperanese .

Un tarlo che è rimasto in testa a molti nell'ambiente granata e che, considerato il percorso della società del presidente Michele Neri , meriterebbe di essere estirpato, a coronare un percorso di crescita credibile nel corso degli ultimi anni.

Attenzione però ai verdi genovesi e soprattutto ai colpi di bomber Criscuolo, straordinario protagonista all'interno del Girone B. I gol del proprio numero 10 ha infatti spinto la Campese al secondo posto in classifica, pur con una gara in più della capolista Sampierdarenese e due rispetto al Savona, ma sulla qualità degli ospiti non vi sono dubbi.