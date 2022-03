Calcio, Soccer Borghetto. Il presidente Ferrara non molla: "Momento difficile, ma abbiamo i valori tecnici e umani per essere padroni del nostro destino"

Sette punti dall'inizio del girone di ritorno, dopo aver passato le feste natalizie con il titolo di campione d'inverno in tasca, hanno rappresentato per il Soccer Borghetto un bottino esiguo rispetto alle aspettative di un paio di mesi fa.

"Nell'ultima fase si sono sommate tantissime variabili negative, tutte insieme. Tra infortuni, covid e qualche partita poco fortunata nelle scorse settimane, non siamo riusciti a portare a casa quei punti che avremmo meritato. Contro la Voltrese e il Golfo Dianese non siamo stati all'altezza, ma la fiducia e il rispetto per squadra e allenatore non sono stati minimamente intaccati".