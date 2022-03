Calcio, Coppa Liguria. Ratificati risultati e squalifiche, c'è da aspettare per la data delle semifinali di ritorno

Il buco burocratico è stato colmato, ma le quattro protagoniste delle semifinali di ritorno di Coppa Liguria non hanno ancora una data per gli incontri slittati ieri sera.

La mancata ratifica dei risultati e dei provvedimenti disciplinari ha di fatto costretto il Comitato Regionale Ligure a rinviare le partite a pochissime ore dalla propria disputa.

Una dimenticanza che ha costretto Pontelungo, Campese, Pieve Ligure e San Cipriano a rivedere i propri piani proprio a ridosso dalla partita.

Ecco le squalifiche

GARE COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ARDISSONE AMEDEO (PONTELUNGO 1949)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

III AMMONIZIONE

DIFFIDA

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)

SARACCO ALESSIO (PIEVE LIGURE)

GARIBIZZO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)