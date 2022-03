Calcio. Dal 25 al 29 luglio Milan City Camp alla Polisportiva Vallecrosia Academy

Quest'estate la Polisportiva Vallecrosia Academy ospiterà il “Milan City Camp”. “La società biancorossa è orgogliosa di poter ospitare un camp così prestigioso presso il campo Raoul Zaccari, in via Braie 245 a Camporosso, dal 25 al 29 luglio” dichiarano dal sodalizio. È rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni, che saranno seguiti da tecnici dell'Ac Milan dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

L'evento, inserito sul sito ufficiale del “Milan Academy Junior Camp“, porterà così i colori rossoneri a Vallecrosia. “Il sodalizio è stato possibile grazie alla disponibilità di tutta la Polisportiva Vallecrosia Academy, grazie anche al patrocinio del Comune di Vallecrosia e all’attenzione riservata dai tecnici del Milan verso la struttura che confaceva alle loro esigenze organizzative” fa sapere la società biancorossa.

La formula adottata è quella del Milan City Camp, dove i ragazzi rientreranno presso le proprie abitazioni una volta terminata l’attività. Gli allenamenti saranno supervisionati da un direttore tecnico tesserato AC Milan e strutturati attraverso mezzi e giochi di allenamento differenti ogni giorno. Nella programmazione saranno inseriti il maggior numero di stimoli possibili: tecnico/tattici, motori/coordinativi e cognitivi. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base alla fascia di età e al livello tecnico, così da rendere più proficua l’esperienza. All’ingresso verrà rispettato scrupolosamente il protocollo Covid -19 in vigore al momento.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi alla prima edizione del camp rivolgersi alla segreteria della Polisportiva Vallecrosia Academy, al campo Zaccari in via Braie n° 245 a Camporosso il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 o il sabato mattina dalle 10 alle 12 oppure contattare la segreteria di Vallecrosia Academy al 366/7757643, Annamaria al cell. 347/0106739 o Luisella al cell. 329/3482973.