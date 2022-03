Giudice Sportivo, Promozione: mano pesante sul Via dell'Acciaio, tre giornate a Illiante

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 3/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

SAMMARGHERITESE 1903

Per il comportamento dei propri sostenitori che, nei primi minuti del 2°t., accendevano 3 fumogeni riducendo la visibilità a ridosso della linea laterale, tra le due panchine. (Infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 4/2022

MALMUSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

A fine gara, colpiva con uno schiaffo al volto l'allenatore della squadra avversaria (Infrazione rilevata da parte di un AA).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 4/2022

CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

IOZZI UMBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

Espulso nel corso della gara per doppia ammonizione, al fischio finale, rientrava sul tdg, continuando a protestare sull'operato del ddg.

AMMONIZIONE (VII INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUSSO STEFANO (REAL FIESCHI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STRADI SIMONE (SERRA RICCO 1971)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

CARTA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ILLIANTE MASSIMILIANO (LEGINO 1910)

A fine gara, aggrediva un avversario, mettendogli le mani in faccia e spingendolo contro il muro, senza conseguenze lesive (Infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BENCIVENGA DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A fine gara, in prossimità del corridoio antistante gli spogliatoi, sollevava un bidone della spazzatura per lanciarlo verso alcuni calciatori avversari, non riuscendo nell'intento per il pronto intervento dei propri dirigenti (infrazione rilevata da parte di un AA).

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A fine gara si dirigeva dapprima verso la panchina avversaria, quindi,nella zona antistante gli spogliatoi, cercava ripetutamente il contatto con alcuni membri della panchina stessa, non riuscendovi grazie al pronto intervento dei compagni di squadra; tale situazione, propiziava l'inizio di un parapiglia, culminato con il tentativo del lancio del bidone della spazzatura da parte di un proprio compagno, verso alcuni calciatori avversari (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANNONE ANTONIO (COLLI ORTONOVO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

TRUDU MANUEL (LITTLE CLUB JAMES)

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TUBINO MARCO (BRAGNO)

ANGELLA ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

DOMENICHELLI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)

MOZZACHIODI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

CONTARDI SOVIO ELIA (LEVANTO CALCIO)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

DIANA ANDREA (VELOCE 1910)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BERTAGNA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SAPORITO DANIEL (LEGINO 1910)

VANNUCCI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

CALORI FEDERICO (REAL FIESCHI)

NARDULLI NICOLAS (SOCCER BORGHETTO)

RAPETTI MARCO (VELOCE 1910)

BEVEGNI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

D APRILE SIMONE (BAIA ALASSIO CALCIO)

FAVARA MATTEO (CELLE RIVIERA CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LESI LEONO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALTAMORE MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MARIOTTI NEIL GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONANDIN DAVIDE (VELOCE 1910)

CERONE LUCA (VELOCE 1910)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIRALDI NICOLO ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SAVONA LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

SCOVENNA JACOPO (BORZOLI)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAGHAMIFAR SHARUZ (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BREMA DANIELE (PRAESE 1945)

FONTANA CRISTIAN (SAMMARGHERITESE 1903)

PICCARRETA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

CARTA LUCA (SOCCER BORGHETTO)

FRULLETTI TOMMASO (VALDIVARA 5 TERRE)

DE LUCA CLAUDIO (VELOCE 1910)