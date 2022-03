Giudice Sportivo, Prima Categoria: le sanzioni settimanali nel girone B

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 3/2022

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GREZZI GIANLUCA (CITTA DI COGOLETO)

ANGILELLA MATTEO (FEGINO)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

RISSOTTO MATTEO (FEGINO)

CALCAGNO GIACOMO (LETIMBRO 1945)

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

DELLAVECCHIA LUIGI (PRA F.C.)

CASTAGNA AMERIGO (PRO SAVONA CALCIO)

EL ATIKI MOHAMMED (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORINO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

RASCHELLA LORENZO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CAMOIRANO LUCA (SAMPIERDARENESE)

VARGIU MAURIZIO (SAN CIPRIANO)