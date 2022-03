La comunicazione per tutte le società sportive liguri da Coni e Regione: "Individuate i ragazzi provenienti dall'Ucraina e permettete loro di fare sport"

E' un appello accorato quello lanciato dall'Assessore allo Sport Simona Ferro e dal presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, nei confronti di tutte le società liguri presente sul territorio regionale.

L'invito è di aprire le porte dei propri impianti a tutti i profughi provenienti dall'Ucraina, con l'obiettivo di far proseguire loro l'attività sportiva praticata nel loro paese.

L'invito è stato promulgato attraverso una lettera aperta alle società:

"Cari Presidenti, la Regione Liguria ed il CONI Liguria, raccogliendo anche l'invito del Presidente del CONI Giovanni Malagò, intendono favorire l'accoglienza in Liguria dei ragazzi e delle ragazze Ucraine.

Il terribile conflitto esploso in Ucraina ha già visto, con estrema immediatezza, una spontanea gara di solidarietà e siamo a conoscenza che già alcune ASD/SSD, con grande slancio di generosità, hanno cercato di mettere a disposizione le strutture, i tecnici e tutto quanto è necessario per permettere a questi giovani atleti di continuare a praticare lo Sport.

Tanti Ucraini sono arrivati anche in Liguria e molti dei quali ragazzi e ragazze che fino a qualche settimana fa potevano praticare il loro sport. Pensiamo quindi sia doveroso, da parte delle Associazione sportive della Regione, attivarsi al fine di permettere ai ragazzi/e che hanno raggiunto la nostra regione di continuare la loro attività sportiva. La Regione Liguria ed il Comitato Regionale CONI Liguria, si renderanno operativi per conoscere l'ubicazione dei ragazzi/e arrivati in Liguria e poterli indirizzare alla Società sportiva disponibile più vicina.