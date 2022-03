Calcio, Ligorna. Roselli inquadra la partita con l'Imperia: "Opposta al Borgosesia, troveremo un ambiente caldo"

Seconda trasferta in pochi giorni per il Ligorna, impegnato nel derby ligure contro l’Imperia. Da un lato i Biancoblù, che approcciano la sfida dello Stadio Ciccione forti di due vittorie di prestigio contro Città di Varese e Borgosesia. Dall’altra parte i “cugini” liguri sono in un buon momento di forma, nel quale hanno conquistato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre sfide.





Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: «L’ambiente dell’Imperia è molto caldo. Lo conosco da tanti anni, anche con la Samp andavamo a fare le amichevoli con loro. Sarà una partita opposta rispetto a quella che abbiamo giocato contro il Borgosesia. La difficoltà starà nel riconoscerlo in questi pochi giorni».





Questo il commento sulla condizione della squadra: «Lala sarà ancora fuori in attesa degli esami. Abbiamo qualche acciaccato, Brunozzi ancora fuori come anche i soliti. Dovremo fare attenzione a coloro che hanno faticato di più e coloro che hanno faticato di meno».