Calcio, Vado. I cerotti non preoccupano Solari alla vigilia di Gozzano. "Il calcio è qui e ora. Nessun alibi, avendo coraggio possiamo fare una grande partita"

Sono passate praticamente due settimane dalla grande partita disputata dal Vado contro il Novara, con i rossoblu beffati solo in pieno recupero dal rigore trasformato da Gonzalez.

La situazione dentro l'infermeria vadese resta particolarmente complessa anche a poche ore dalla trasferta di Gozzano, ma come sempre mister Solari non cerca alibi per l'anticipo di domani pomeriggio con i piemontesi.

Mister, anche in vista della serie ravvicinata di impegni, non è un momento semplice a livello di organico.

"Siamo davvero vicini a riavere con noi Lo Bosco, Costantini e Giuffrida. Per Galvanio ormai ci siamo, e manca poco pure per Colantonio e Cirillo. Per Brondi e Gandolfo, come risaputo, la stagione è finita. Abbiamo qualche caso di influenza in squadra, ma sono convinto che in casa del Gozzano sapremo comunque dire la nostra. Abbiamo preparato la partita bene e ci giocheremo come sempre le nostre carte".

La classifica resta corta, un risultato utile sarebbe ben gradito.

"Con i ragazzi stamane, prima di partire, abbiamo analizzato anche la partita persa ieri sera dall'Italia. Nel calcio ci vuole coraggio: nel tentare un anticipo, nel vedere una giocata, nello spostarsi il pallone per facilitare la conclusione a rete. Se ti lasci attanagliare dall'ansia hai già perso in partenza. Se avremo coraggio torneremo sicuramente da Gozzano con la nostra classifica migliorata".

Mercoledì arriva il Borgosesia, è un peccato non avere la rosa al 100% per tarare le forze.

"Il calcio è "qui e ora". Può addirittura essere controproducente spingere lo sguardo troppo in là, perchè si potrebbe perdere il focus sui tuoi obiettivi immediati.

Determinati risultati possono condizionare un'intera fase di una stagione, motivo per cui credo sia fondamentale concentrarsi su cogliere il massimo dall'obiettivo immediato".