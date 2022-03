Podismo: sarà Ilario Simonetta il portacolori andorese alla Run Roma Marathon

Andora alla Run Roma Marathon. In adesione ad un progetto di promozione dello sport e del territorio lanciato dall'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalla Fondazione Sport City, il Comune Ligure parteciperà a quella che è una delle maratone più note al mondo, il cui percorso di 42km tocca i principali monumenti di Roma. La competizione si svolgerà domenica prossima. Il consigliere delegato allo sport Ilario Simonetta è, infatti, fra gli iscritti della sezione amministratori pubblici della Acea RunRomeTheMarathon aperta a sindaci ed amministratori di tutta Italia. Correrà, con le insegne di Andora sulla maglietta di gara, per promuovere l'attività sportiva ad ogni età. Andora è stato Comune Europeo dello Sport, vanta ben 27 associazioni e più 2500 tesserati a cui si aggiungono gli sportivi che scelgono Andora per praticare attività sportiva all'aria aperta come vela, surf, MTB. Simonetta ha partecipato a tutte le principali maratone europee, è un ultramaratoneta e fra l'altro ha concluso la ultramaratona Milano-Sanremo di ben 283 km e la storica del Passatore di 100 km.

"La partecipazione a questo importante evento nasce dalla volontà di incentivare la pratica sportiva e di promuovere i valori dello sport come elemento fondamentale delle nostre comunità in cui lo stile e la qualità della vita, il benessere della persona ne diventino il tratto distintivo - spiega Simonetta. Con questi obiettivi Anci e Fondazione Sport City hanno previsto delle premialità per i Comuni partecipanti: un premio per la prima classificata Sindaca/Amministratrice e il primo classificato Sindaco/Amministratore per la Acea Run Rome Marathon; attrezzature sportive ai primi tre Comuni classificati per la Staffetta.

Inoltre, il Comune di Bitonto omaggerà i primi tre Comuni classificati per la staffetta con una pianta di ulivo.