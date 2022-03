Calcio. Con l'ora legale cambia l'orario delle partite in quattro gironi

Il passaggio all'ora legale andrà parzialmente ad incidere anche sul programma delle partite dilettantistiche liguri.

Detto che da domani il girone A di Serie D vedrà passare l'orario standard di inizio delle partite dalle 14:30 alle 15:00, nulla cambierà invece in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria.

Fischio d'inizio quindi anche in questo caso alle confermato alle 15:00 (e alle 11:00 nel gruppo B di Prima per le gare interne delle genovesi),

Cambia invece il quadro nei gironi A B e C di Seconda Categoria. Le partite inizieranno alle ore 16:00, salvo ovviamente variazioni ratificate dal Comitato Regionale Ligure.