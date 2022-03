Calcio. Prima Categoria A: Carcarese in scioltezza nell'anticipo: Zizzini, Canaparo e Brignone confezionano il 3-0 al Millesimo

CARCARESE - MILLESIMO 3-0 (35' Zizzini, 59' Canaparo, 91' Brignone)

Game over al "Corrent"! Netta vittoria della Carcarese, che fa suo l'anticipo della 18^ giornata battendo con un secco 3-0 il Millesimo. Biancorossi sempre più vicini alla Promozione

91' BRIGNONE TIMBRA CON UNA GRAN PUNIZIONE A GIRO! 3-0 Carcarese, rete meritatissima per il numero undici biancorosso

90' tre di recupero

86' non ci contano più le occasioni della Carcarese, anche De Matteis vicino al 3-0, bravo Rabellino a chiudere lo specchio in uscita

85' Rossi per Salvatico e Vero per Croce, ultime mosse dalle panchine

82' Rabellino blocca a terra il piattone di Basso, più vicina la Carcarese al terzo gol che il Millesimo alla rete della bandiera

80' entriamo negli ultimi dieci minuti di gara, Carcarese in controllo del match, alla formazione ospite serve un guizzo per provare a riaprirla

79' Rovere su punizione trova la deviazione della barriera biancorossa, angolo per i giallorossi, pallone arpionato da Giribaldi, bravo ad anticipare due giocatori del Millesimo pronti a colpire di testa

78' novità anche nel Millesimo, Peirone concede spazio a Raimondo, De Madree Testoni

77' Brignone illumina il gioco della Carcarese: altra ottima intuizione che libera Alò sulla destra, cross basso nel cuore dei sedici metri non raccolto da nessun compagno di squadra

76' Basso se ne va sulla sinistra, si accentra e calcia cercando l'angolo più lontano, provvidenziale Franco che respinge con il corpo

74' De Matteis rileva Canaparo, che riceve gli appluasi del pubblico del Corrent

71' gran palla di Brignone per Basso, il numero diciotto si allunga troppo la sfera non riuscendo a calciare in maniera pulita dal limite dell'area piccola

67' Basso per Zizzini, secondo cambio tra le file di casa

62' Moresco tenta la soluzione di potenza, pallone alle stelle

61' giallo per Moriello per proteste, punizione dal limite a favore della squadra di Chiarlone, che inserisce Alò per Orcino

59' CANAPARO! 2-0 CARCARESE! Brignone porta a spasso la difesa ospite e serve in verticale il numero nove biancorosso che, di sinistro, fulmina Rabellino.

54' palo clamoroso di Brignone! Il Millesimo perde un pallone banale battendo malamente una punizione, ne approfitta l'ex Savona che si invola verso la porta, ma il suo diagonale si stampa sul montante prima dell'intervento di Rabellino

50' Zizzini scalda i guantoni di Rabellino, altro angolo a favore della Carcarese. Giallo per mister Peirone, abbondantemente fuori dalla propria area tecnica

48' nel Millesimo intanto dentro Bove al posto di Ferri

47' ancora Franco pericoloso di testa, incornata dal limite dell'area piccola su corner di Negro e sfera che termina di poco a lato

45' riparte la gara!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con la Carcarese avanti 1-0 sul Millesimo, decide il gol di Zizzini al 35'

44' Millesimo vicino al pareggio: punizione dalla trequarti di Moriello, Franco colpisce di testa indisturbato dal vertice dell'area piccola sfiorando l'incrocio

40' ci prova anche Brignone dal limite, sinistro masticato che si perde a lato

35' ZIZZINI! LA CARCARESE E' IN VANTAGGIO! Revello in verticale a cercare proprio il numero dieci, favorito da uno scontro tra due difensori giallorossi, bravo ad appoggiare in rete dopo il non perfetto intervento in uscita da parte Rabellino. 1-0 per i biancorossi, si sblocca la gara al "Corrent"

31' azione prolungata da parte della Carcarese: prima Zizzini si accentra e conclude a giro trovando la respinta della retroguardia giallorossa, poi è Orcino che ci prova dalla distanza calciando di poco sopra la traversa

25' rovesciata volante di Mombelloni, spettacolare il tentativo, ma non c'è precisione nella conclusione e la palla termina alta

24' giallo per Franco, secondo ammonito della gara

22' preciso traversone di Spozio nel cuore dell'area piccola, Mombelloni ci arriva ma non riesce ad inquadrare lo specchio. Partita piacevole al "Corrent" in questa prima metà di tempo

19' Bonifacino in verticale a cercare ancora il numero dieci biancorosso, sfera leggermenta lunga che non viene raccolta dall'attaccante di Chiarlone

18' veloce ribaltamento di fronte che porta alla conclusione Rovere, ma il suo sinistro si impenna non creando problemi alla porta di Giribaldi

17' altro tentativo da parte di Zizzini, dribbling ai danni di Ferri e conclusione centrale bloccata senza problemi da Rabellino

15' bello spunto di Canaparo in area avversaria, si salva la difesa del Millesimo con Protelli che libera i sedici metri

12' Zizzini arpiona in bello stile un invitante cross dalla destra di Mombelloni, sfera di poco a lato

11' Salvatico calcia malamente contro la barriera di casa, sfuma l'occasione

10' Mombelloni è il primo ammonito della gara, entrata in ritardo su Rovere al limite dell'area. Chance interessante per i giallorossi

8' Canaparo toccato duro sulla corsia mancina, punizione per la Carcarese non sfruttata nel migliore dei modi. L'arbitro segnala fuorigioco e il Millesimo può ripartire

3' Zizzini si libera bene sulla sinistra, conclusione in diagonale che termina sull'esterno della rete.

1' si parte! Carcarese in divisa blu con richiami azzurri, Millesimo con la tradizionale casacca giallorossa

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Revello, Orcino, Canaparo, Zizzini, Brignone.

A disposizione : Briano, Alò, Brovida, Manfredi, Vero, De Matteis, Basso, Reale, Manti

Allenatore : Chiarlone





MILLESIMO: Rabellino, Ferri, Negro, Protelli, Franco, Gallo, Moriello, Arena, Negro, Salvatico, Rovere.

A disposizione : Castiglia, Meggiolaro, De Madre, Bove, Raimondo, Rossi, Bertuzzo, Testoni, Torra