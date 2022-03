Calcio. Serie D. Il Vado vuole riprendere la marcia, alle 14:30 l'anticipo con il Gozzano

Nelle scorse annate presentarsi a 10 giornate dalla fine con 38 punti in cascina avrebbe probabilmente permesso a qualsiasi squadra di tirare i remi in barca, quanto meno allontanando ogni tipo di preoccupazione da playout, ma il buon livello del girone A, inviterà inevitabilmente il Vado a tenere alte le antenne in vista dell'ultima parte di campionato.

Ciò non rappresenta di per sè un aspetto negativo i rossoblu, anzi, chiudere la stagione al meglio delle proprie possibilità, senza cali di tensione, spingerà la squadra di Solari a esprimere tutto il proprio potenziale, anche in termini di graduatoria.

Non che il mister valbormidese voglia allentare la presa, anzi: nonostante le tante assenze di peso (Lo Bosco, Costantini, Giuffrida, Brondi, Gandolfo, Cirillo e Colantonio), il tecnico del Vado ha palesato anche ieri, al nostro giornale, la volontà di rientrare dal Piemonte con punti utili per mantenere il proprio piazzamento nella parte sinistra della classifica.

La squadra del presidente Tarabotto scenderà in campo alle 14:30, insieme ad Asti - Bra e Lavagnese - Caronnese. Il programma degli anticipi proseguirà alle 15:00 con Imperia - Ligorna e Borgosesia - Sestri Levante.

