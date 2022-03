Calcio. Prima Categoria: Savona senza margine di errore, l'Aurora prova a tenere vivo il girone A: ecco il programma odierno

Il lungo rush finale di campionato è ufficialmente partito. Se la Carcarese, nel girone A, ha ormai più di un piede in Promozione, nulla è ancora deciso nel gruppo B, dove la lotta per la vittoria resta più che aperta che mai.

I numerosi scontri diretti in programma nelle prossime domeniche e diversi recuperi da disputare lasciano ancora in corsa quattro squadre, seppur Sampierdarenese e Savona restino sempre le candidate principali al salto di categoria. Gli striscioni, potenzialmente a -2 dalla vetta, sanno di non potersi permettere passi falsi prima dello scontro diretto in programma il giovedi di Pasqua: contro il Pro Pontedecimo, atteso a Voze alle 15.00, Podestà va a caccia di un'altra vittoria dopo la convincente prestazione offerta sette giorni fa in casa della Letimbro.

In mattinata (ore 11.00) occhi puntati su San Cipriano-Sampierdarenese, sfida d'alta classifica che interesserà da vicino i biancoblu, Cogoleto-Letimbro e Pra-Quiliano&Valleggia. Sfide pomeridiane per Speranza e Vadese: la squadra di Girgenti ospita il Fegino fanalino di coda, mentre la truppa azzurrogranata se la vedrà con la quotata Campese seconda in classifica.

Nel girone A, il big match di giornata andrà in scena in Valbormida, dove l'Aurora proverà a tenere vivo il campionato ospitando il Pontelungo. Turno importante anche per ciò che riguarda la lotta salvezza: in palio punti pesanti tra San Filippo Neri-Mallare e Borghetto-Carlin's Boys, a chiudere Andora-Altarese e Atletico Argentina-Oneglia.