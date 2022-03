Calcio, Andora. La cura Andrian funziona... e segna anche il portiere Gabriel Ghiozzi

Le folate di vento tiepido che stanno accompagnando la Liguria in questi ultimi giorni di marzo, oltre a rendere le temperature sicuramente più gradevoli, ha permesso anche a Gabriel Ghiozzi di entrare nella stretta cerchia dei portieri goleador.

In Liguria ha fatto scuola Simone Aresti, ex portiere del Savona, che grazie anche alla tramontana del Bacigalupo ha in più occasioni saputo timbrare la porta avversaria.

Ieri l'episodio è stato similare, con il rinvio dell'estremo biancoblu a infilare i pali dell'Altarese.

Una vittoria per 6-2 quella contro i giallorossi, che conferma il buon momento della squadra di Andrian. Dall'arrivo del nuovo tecnico sono arrivati 10 punti in quattro partite. In prima battuta il pareggio a reti bianche con il Borghetto, poi il trittico con Carlin's Boys, Mallare e Altarese, con 14 gol realizzati e due subìti.

Un trend che ha ravvivato anche la classifica, con l'Andora attuale terza forza del campionato, pronta a scavalcare anche il Pontelungo.