Calcio, Pietra Ligure. Allarme rosso dopo la sconfitta di Ospedaletti. Pisano: "Il tempo delle parole è finito"

Terz'ultimo posto, sconfitta esterna per 2-0 e, ancor più preoccupante per i biancocelesti, una prestazione non all'altezza delle aspettative.

Il Pietra Ligure si interroga dopo il ko di Ospedaletti: uno scivolone inatteso per mister Pisano dopo la vittoria con il Cadimare.

Mister, c'è preoccupazione?

"Sarebbe da pazzi non essere preoccupati guardando la classifica.

Fortunatamente l'epilogo della stagione dipende sempre da noi, il destino è ancora nelle nostre mani. C'è dispiacere perchè siamo cascati in errori banali che in una partita così importante non dovrebbero essere commessi. Alla squadra ho detto di non mettersi tecnicamente nei guai, cosa che però è puntualmente successa. Probabilmente non c'è il corretto approccio mentale a questi playout: vedremo di far cambiare atteggiamento a chi di dovere e porre dei rimedi".

La sensazione è che per caratteristiche questa squadra non sia pronta a una battaglia serrata come quella della salvezza. Paradossalmente nei playoff il Pietra si sarebbe potuto esprimere meglio.

"E' evidente che, con squadre più aperte e tecnicamente valide, ci troviamo più a nostro agio, ma portare all'estremo questo ragionamento sminuirebbe i giocatori dal punto di vista umano.

I ragazzi devono capire, e se serve sono pronto a farglielo capire io stesso, che è arrivato il momento di calarsi in una parte diversa.

Se nelle precedenti due partite l'atteggiamento corretto in campo non è mancato, non posso dire la medesima cosa in merito alla gara di ieri."

Domenica prossima arriva il Busalla. Una squadra più affine alle vostre caratteristiche ma sicuramente temibile.

"Senza nulla togliere alle altre contendenti nei playout, reputo il Busalla la squadra più forte del lotto. E' un avversario forte, ma abbiamo le armi per metterli in difficoltà. Il tempo delle parole è però finito: ci siamo messi nei guai da soli e da soli ci dobbiamo tirare fuori".