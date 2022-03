Calcio, Cairese. L'apoteosi contro il Baiardo arriva al 90', tre punti e primo posto playoff, ora lo scontro diretto con la Fezzanese

Una partita entusiasmante quello disputata domenica pomeriggio allo stadio "Cesare Brin" di Cairo Montenotte, che ha visto i nostri gialloblù battere per tre reti a due la formazione dell'Angelo Baiardo.

Dopo l'iniziale vantaggio firmato da una testata di Fabio "Pippo" Prato, i gialloblù subiscono la rimonta neroverde e passano in svantaggio, ma, grazie alla mole di gioco costruita, prima aggiuntano il pareggio con la rete di Babliuk e poi, grazie ad un sinistro da fuori di Piana, fanno esplodere i tifosi allo scadere del gioco. Grazie a questo importante successo, la Cairese si appresta ad affrontare la difficile sfida di domenica prossima da prima in classifica, a pari punti con la sfidante stessa, la Fezzanese, società importante che da anni calca palchi di Serie D ed Eccellenza, già esperta, quindi, della categoria tanto ambita in questi playoff. Analizziamo la partita insieme a mister Giuliano Bresci:

"Un'altra ottima prestazione di questa squadra. Nello specifico, abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, nel quale, secondo la nostra visione, avremmo meritato almeno il doppio vantaggio. Alla fine della prima frazione ci siamo interrogati sugli elementi con i quali avremmo potuto incidere ancora di più e su come stare maggiormente attenti alle importanti individualità degli avversari, le quali, in una situazione di vantaggio minimo, avrebbero potuto crearci grandi problemi. Purtroppo, nel secondo tempo, questa situazione si è verificata e il Baiardo, con due situazioni sporche, è riuscito a ribaltare il risultato, in maniera inaspettata per l'andamento della partita. Nonostante lo svantaggio, avevamo comunque la sensazione di poter portare a casa la vittoria e così è stato, grazie ad una rimonta cercata, dato che sia il gol del pareggio, sia quello della vittoria finale, sono nati da situazioni che proviamo sempre con la costruzione dal basso. Questo dimostra che i ragazzi applicano quello che si fa in settimana e ci credono; hanno dimostrato di avere grande carattere, perché, spesso, trovarsi in una situazione di svantaggio e riuscire a rimontare e, addirittura, a vincere non è facile, ma loro l'hanno fatto vedere più volte durante questa stagione e, per questo, si meritano la posizione in cui sono. Domenica affronteremo una squadra molto forte, sul loro campo, ma siamo, innanzitutto, contenti di arrivare in queste condizioni ad una partita di questo tipo, in una situazione bella sia per chi gioca, che per chi assiste dagli spalti; andremo a giocare con il massimo rispetto per i nostri avversari, una squadra che ha già calcato il palcoscenico della Serie D, ma che affronteremo con la nostra determinazione e con i nostri principi: ci prepareremo al meglio durante questa settimana."