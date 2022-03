Canottaggio: cinquina Rowing Club Genovese al Meeting area Nord di Pra’

Il Meeting Nazionale di Società area Nord regala motivi importanti di soddisfazione per le realtà remiere della Liguria.

L’appuntamento, svolto nel campo di regata di Pra con organizzazione a cura dell’Elpis Genova in collaborazione con Rowing Club Genovese, Canottieri Sampierdarenesi, Sportiva Murcarolo, Canottieri Voltri, Dario Schenone Foce e Club Sportivo Urania e con il coordinamento del Comitato Fic Liguria, ha visto confrontarsi 600 atleti in forza a 52 società.

Il Rowing Club Genovese festeggia la vittoria del quattro senza Under 18 maschile con Matteo Pizzobon, Gabriele Loiacono, Danilo Dominici e Federico Bordo, del quattro senza Over 17 femminile con Sofia Tanghetti, Annalisa Cozzarini, Maria Ludovica Costa e Gaia Boiocchi. Annalisa si ripete la domenica con il successo nel singolo femminile. Il quarto sigillo arriva nel 4 senza Over 17 con Lorenzo Brusato, Giorgio Gibelli Casaccia, Michele Rebuffo e Marco Farinini. Vittoria anche per il 4 di coppia Over 17 di Sofia Tanghetti, Goada Pecunia, Gaia Boiocchi e Maria Ludovica Costa.

Brilla la Sportiva Murcarolo con il doppio Under 18 1° anno maschile in misto con Moltrasio del genovese Matteo Bossone (domenica vincitore nel singolo) Igor Zappa insieme al quadruplo Over 17 maschile con Filippo Falchetti, Pietro Giardini, Mario Mangraviti e Giovanni Clavarino. Oro anche per il 4 di coppia misto Open con Ilaria Cespi, Giovanni Clavarino, Mario Mangraviti e Marilde Geja (Amici del Fiume).