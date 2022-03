Pallavolo femminile: Carcare rialza subito la testa. 3-0 al Volare Volley (Fotogallery)

Pronto riscatto delle terribili ragazze valbormidesi che sul proprio parquet, di fronte ad un discreto pubblico si sono sbarazzate delle avversarie in poco meno di un'ora di gioco. Le ragazze dell'Acqua Minerale di Calizzano sono apparse fin dalle prime battute concentrate e determinate, le arenzanesi hanno retto il confronto per il primo metà set, poi hanno dovuto arrendersi alle biancorosse.

Brave in ricezione, ottime a muro, ancora qualche errore di troppo in battuta, anche se in alcuni frangenti si è dimostrata l'arma in più. Fazio ha utilizzato quasi tutte le ragazze della rosa a sua disposizione, che si sono fatte trovare pronte e hanno dato il loro positivo apporto. I risultati dei set 25 a 16, 25 a 15 e 25 a 13 fanno capire la disparità delle forze in campo, almeno in questa partita.

Con la vittoria odierna le valligiane rimangono agganciate alle prime, sabato prossimo affronteranno nuovamente il Quiliano e avranno modo di dimostrare che la prova opaca di 15 giorni fa era dovuta solo ad una giornata no.